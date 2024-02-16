疑內地童私家車旁小便！司機響咹爆粗喝斥　乘客提1事惹議

人有三急竟就地解決？日前網上流傳1條車Cam片（行車記錄），顯示有疑似內地童在馬路邊的1輛私家車前便溺，司機隨即響咹兼喝斥「呢度香港嚟㗎」，車上乘客亦稱「前面有廁所呀」。兒童家長大吃一驚後以普通話說「好啦好啦，不好意思」，私家車隨即駛離現場。片段引來網民討論，許多人指責其家長行為缺德，「香港地遍地黃金啊」；惟有留言反指香港指示牌以及設施不足，導致遊客無法輕易找到廁所，而且小孩當時已背向車身，「我理解係嗰個係渠口，可以方便人清潔」，帖文再引起激辯。



根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。



「睇水」男子（紅箭咀示）和女子（黃箭咀示）疑抱住１名兒童蹲下便溺。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳車Cam片，有名男子踏出馬路站在私家車前，並看向車內，之後有名女子疑似抱住1名兒童蹲下，該男子亦蹲下協助。男司機疑惑對方舉動，而女乘客則回覆指對方在小便，隨即大動肝火並響咹，該男子馬嚇到彈回行人路，並用普通話說「來啦來啦」。

司機繼續怒罵「喂，呢度香港嚟㗎」，女乘客亦附和稱「前面有廁所呀」。其後司機準備駛走前，再大爆1句「X你老X」，該男子舉手示意，並用普通話說「好啦好啦，不好意思啦」，私家車隨即駛走未有拍到後續情況，片段至此告終。

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許多網民批評隨地便溺行為缺德，「有廁所又唔去，係都要周街屙！唔知醜！」、「我不會歧視，但會鄙視」、「去到邊屙到邊，自己唔尷尬，你哋睇嘅咪尷尬囉！」、「嚇到佢縮就啱」、「搵唔到廁所都搵個隱蔽啲地方屙啦」、「香港政府需要立法罰款呢類遊客」。

不過有留言反指香港指示牌未夠完善，「香港搵廁所確實困難，一般餐廳都唔會向非食客開放廁所，商場廁所通常要行好大段路，幾乎行晒個商場先去到，香港政府應該改善指示牌，有廁所邊個想周街屙」，又提到片中小孩正背向車身，「我理解係嗰個係渠口。可以方便人清潔。屙出來彈到你車身發老皮可體諒 ，但有沒彈到先？」。

其他網民反駁，「自己做錯賴三賴四仲要人包容」、「真心想知道旺角邊度會搵唔到廁所？旺角咁多商場點會搵唔到？我未試過1個商場啲廁所會鎖住」。

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）