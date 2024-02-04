土瓜灣男童平治前坑渠小便！家長插腰無視被公審：童子尿洗車呀？

不應隨處便溺。有土瓜灣街坊日前發文，指於路邊看到有男童當眾脫褲小便至坑渠，而其小便位置前方停泊1輛平治私家車，雖然未知對方是否車主家屬，但對其影響公眾地方衛生大感不滿，揶揄「新年前清洗太平地」。帖文亦惹來網民批評，「童子尿洗車呀」、「我就當附近無廁所，要屙都去後巷屙啦」。



根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。



土瓜灣有男童當眾脫褲小便，前方更泊有1輛平治私家車。（FB「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

該街坊在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發帖，揶揄道「新年前清洗太平地」。圖片所示，地點為土瓜灣新山道，1名男童於路邊脫下褲子，向着地下坑渠小便，前方則停泊了1輛平治私家車，未知其是否車主家屬，但男童身後同行家長插腰姿勢，疑默許他於公眾地方小便，引來網民討論。

許多網民批評該小童及同行家長欠缺公德心，「童子尿洗車呀」、「其實佢隔籬就有間酒家」、「我就當附近無廁所，要屙都去後巷屙啦」、「佢（男童同行女子）係平治車主？」。

惟有留言指責樓主多事，「你想要個小朋友急尿，要佢忍？佢而家屙喺渠道影響到你？好心啦」、「即場唔行埋去，影上嚟圍爐呀」。樓主反駁稱，土瓜灣很多地方都有洗手間，不明家長為何容許小朋友當眾露出重要部位小便，影響公眾地方衛生，「家長容許佢喺街度咁樣除褲屙尿，亦教育咗佢小朋友咁樣喺街裸露屙尿係無問題！唔係小朋友就大晒㗎？個小朋友間學校就喺附近，係咪唔識得去返學校度屙？」。

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便；另外，任何正在照顧或看管1名12歲以下兒童的人，同樣不得在沒有合理因由下，准許該兒童在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

（FB「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）