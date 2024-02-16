去麥當勞食燒味？3人家庭霸5個位食燒鵝叉燒乳豬　網民︰麥樂鵝？

進入食肆切勿食外帶食物是基本常識，但「人類總是犯同樣的錯誤」！有網民在網上圖文並茂發帖，指見到3人家庭進入位於灣仔的麥當勞分店，但他們沒有點叫店內食品，反而帶了多種的燒味攤開來大快朵頤，兒子「瞓咗喺隔離，3個人霸咗5個位」。相中可見有燒鵝、叉燒及乳豬等，而直到樓主離開時，他們一家仍未吃完，樓主慨嘆「真係只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係別人」。其他網民紛紛笑言「加餸正呀」、「點解佢哋唔去甘記（甘牌燒鵝）食麥當勞，唔通麥當勞好恰啲？」、「唔該20蚊麥叉燒」、「麥樂鵝？」。



3人家庭被指到灣仔麥當勞霸位食甘牌燒鵝。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載圖片，可見有1對男女正在進食燒味，鄰枱擺放麥當勞紙杯，孩子躺在男子大腿休息。照片沒有影到全貌，未能完全展示「3個人霸咗5個位」的情況，未知是否用物品霸估其他座位。樓主用文字交代，指現場是麥當勞其中1間灣仔分店，「2男女M記食甘牌燒鵝，每人行過都望望」，樓主吃完麥當勞食品後離開，全程未見有職員阻止「食燒味」行為，故「睇怕佢哋有排食」、「睇嚟食完仲要人幫佢地執手尾」。

一家三口在麥當勞食燒味，包括有燒鵝、叉燒及乳豬。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

相片見到最少3盒燒味打開，包括有燒鵝、叉燒及乳豬等，樓主慨嘆「真係只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係別人」，甚至指最近見過其他人「入咗去（麥當勞）瞓，遲啲夏天熱仲不得了」。網民紛紛笑言「加餸正呀」、「點解佢哋唔去甘記食麥當勞，唔通麥當勞好恰啲？」、「甘記收佢咁貴都唔堂食，仲要無幫襯麥當勞，究竟咩心態先做得出呢回事？」、「沒幫襯卻霸人枱食其他食物嘅人，得一種，就係無恥」、「坐喺佢旁邊大大聲話『嘩！你啲叉燒，燒肉好正喎』」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）