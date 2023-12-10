抖音女帶齊頸枕睡袋　聲稱瞓麥當勞過夜性價比高：不是住不起民宿

不少人去旅行都喜歡窮遊，盡力將開支壓至最低。1名內地女子在抖音上載影片，聲稱帶齊頸枕和睡袋到麥當勞位於青衣邨的分店過夜，強調「不是民宿住不起」，但「麥當勞更有性價比」。影片傳至本港討論區，香港網民笑言「就嚟會喺麥當勞見到有露營帳幕」，亦有人發現片中麥當勞並非青衣邨分店，「長康（邨分店）嚟嘅」、「卡都打錯」。



樓主帶齊頸枕和睡袋到麥當勞過夜，重申「不是民宿住不起，而是麥當勞更有性價比」。（抖音影片截圖）

樓主在抖音上載1條長約45秒短片，其實只是同1個鏡頭、同1段文字，聲稱獨自來到香港，體驗「特種兵模式」旅遊。她表示在麥當勞位於青衣邨的分店過夜，重申「不是民宿住不起，而是麥當勞更有性價比」，甚至形容「想多了都是問題，做多了都是答案」，更加上「勇敢的人先感受世界」標籤，片中可見她帶齊頸枕和睡袋，職員沒有阻止。

網民看過影片紛紛想到被迫於快餐店留宿的「麥難民」。（《麥路人》電影劇照）

影片傳至facebook群組「青衣街坊吹水會」、「香港交通及突發事故報料區」等，香港網民笑言「就嚟會喺麥當勞見到有露營帳幕」、「早有準備帶齊所有物資」、「不是民宿住不起，咁點解要阻住老麥阻住人做生意，趕你走到時又話歧視」。亦有人指出片中分店並非位於青衣邨，紛紛指出「青衣邨嗰間唔係咁嘅樣，亦唔係24小時」、「長康（邨分店）嚟嘅」、「卡都打錯」。

（綜合）