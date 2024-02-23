辭深圳護士來港定居　內地女坐港鐵遇女乘客暈倒伸援手：我救了她

惻隱之心人皆有之！近日有從深圳來港定居的女子在小紅書發帖，稱「大年初二凌晨，我在香港地鐵救了一位女生」。她表示於港鐵見到1名女乘客突然暈倒，附近乘客亦緊張幫忙，由於她曾於深圳任職護士，掌握些急救知識，於是即時上前查看女乘客狀況。樓主指女乘客暈倒後仍有意識，因此她叫附近乘客聯絡港鐵職員，最終由職員攙扶女乘客離開車廂。



有從深圳來港定居的女子在小紅書發帖，稱港鐵幫助了1名暈倒的女乘客。（小紅書圖片）

根據該名女子在小紅書透露情況，她較早前辭去深圳三甲醫院心血管科護士工作，於去年來港，並已取得香港居民身份證，現留港做陪診員。她表示，年初二（2月11日）下班後乘坐港鐵回家時，車廂人山人海，大多是觀賞完維港煙花的市民，「突然聽到車廂前面噗通一聲，好像有人暈倒了」。她指，事發雖突然，但短短1秒就見到其他乘客都圍上去幫忙，亦有人大聲叫喊問車廂內有沒有醫生。

樓主越過人群上前幫忙，發現暈倒的乘客是1名20多歲女生，「面色蒼白，無痛苦面容，嘴唇有些發紺，四肢軟弱無力動彈」，她上前查看發現女生脈率正常，意識清醒能回應提問，但難以張開口說話，只能點頭搖頭示意。樓主叫旁邊的人按下緊急按鈕通知職員，不久後列車停下，有2名職員跑進車廂，在確認女生意識清醒情況下將女生扶起並抬出車廂。

樓主指事發時，車廂中也有不少乘客幫忙。（示意圖，資料圖片）

樓主猜測暈倒女乘客的病因，表示「這位女生是幸運的，沒有發生最壞的情況猝死，但不樂觀的是，出現這種症狀，肯定是有病因的」，並希望對方能平安。她又於帖文提到，希望大家都能了解基本急救知識，遇到緊急情況時候可以自救或挽救他人。

事件引起網民熱議，不少人大讚樓主善良熱心，「你好叻」、「樓主積大德」。另有網民就指事情發生時，不少乘客主動幫忙，「這是香港人熱心的態度，平時冷漠的只是保持邊界感吧了」、「一定會先救，係我哋由小就培養出來」。

（小紅書）