遇人港鐵內嘔吐　乘客出動紙巾、消毒酒精　目擊者：畫面有啲感動

香港近日天氣忽冷忽熱，不幸生病在所難免，但最近在港鐵車廂內就發生1宗好人好事。有港鐵乘客在西鐵線車廂內突然嘔吐，但其他乘客不但沒有面露不滿或嫌棄，反而伸出援手紛紛拿出自己的紙巾和消毒酒精，據樓主拍攝的相片所示，更有人幫忙清潔，將用過的紙巾放在膠袋內，讓目擊事發經過的樓主感歎「我見到呢個畫面呢幕有啲感動」。



最近在港鐵車廂內發生1宗好人好事，1名乘客在西鐵線車廂內突然嘔吐，但其他乘客不但沒有面露不滿，反而紛紛遞上自己的紙巾和消毒酒精。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「元朗吹水區」發文，表示事發當時她沒有注意車廂內的情況，只看到有乘客忽然散開，後來她仔細一看，才發現原來是有人在車廂內嘔吐，「嘔到周圍都係」。

不過，其他乘客見狀沒有出聲責備或面露嫌棄的表情，反而通力合作，身上的紙巾和消毒酒精「全數出動」。樓主在文中表示當下她非常感動，「我見到一個畫面就係乘客同心合力盡量將自己身上所有嘅紙巾同消毒酒精都拎晒出嚟，我見到呢個畫面呢幕有啲感動」，樓主亦毫不猶豫地遞上身上唯一的消毒酒精紙巾。

帖文隨即引來網民討論，有人分享類似經驗，大讚香港人其實非常窩心和願意體諒他人，「我都遇過類似情況，大家都係攞晒啲紙巾出嚟畀事主，冇人鬧過一句，你都咪話唔窩心！」、「人唔舒服係控制唔到，如果有人敢鬧嗰個人一定會被圍攻」，也有網民提醒近日天氣反覆，小心生病，「呢幾日暖返少少，我覺得周圍都好焗，好易又暈又想嘔，大家保重身體，回暖時涼時熱好易病」、「嘔真係忍唔到」。