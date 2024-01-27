港鐵關門女遊客想衝上車　猛推行李箱擋車門　結局慘了惹網民笑翻

港鐵列車關門，乘客理應注意安全，切勿強行衝上車，構成危險。最近有網民在社交平台分享，表示他日前乘搭港鐵時，目擊1名女遊客在金鐘站欲強行衝門上車，她先將其行李箱推入車廂，希望以此抵住車門，不料車門後來關上，「個篋成功上車了，但遊客上唔到」。大批網民被逗笑，又指港鐵列車的班次密，根本毋須為了數分鐘而危險地衝上車，得不償失，「其實香港地鐵班次這麼密，有必要這樣嗎？」。



有網民在社交平台分享「笑料」，稱日前乘搭港鐵時，目擊1名女遊客在金鐘站欲強行衝門上車，她先將其行李箱推入車廂，希望以此抵住車門，不料車門關上，行李箱成功上車，女遊客本人卻還在月台。（facebook圖片）

該網民在facebook群組「大埔TAI PO」發文，表示他日前乘搭港鐵東鐵線時，列車駛至金鐘站並準備關上車門，此時1名女遊客想衝門上車，便將其行李箱大力推入車廂，試圖以此頂住車門，好讓自己上車。不過，行李箱後來成功「登車」，但女遊客自己卻被擋在車門外，只能目送其行李箱隨列車駛離車站。而樓主透露，在他發帖當下，該列車正駛往羅湖路上。

樓主透露在他發帖當下，該列車正駛往羅湖路上。（示意圖 / 資料圖片）

帖文引來大批網民討論，不少人被逗笑，紛紛開玩笑指「報可疑物品踢出車廂先」、「喺大學站幫佢落返車，放去冇站員見到的地方」。但也有人認為安全至上，樓主應盡快通報港鐵職員，「見疑即報，老老實實，點知入面有冇危險嘢」、「下兩個站推返出去啦，都唔知裏面有無危險品」、「其實冇嘢嘅，只要即刻通知職員，講清楚位置，下1站會有職員拎返」。

另有網民分享類似親身經歷，「我上次搭地鐵都遇過，車門準備閂，佢一手推個篋入車廂，車門已閂實，但佢人仲喺車外，佢猛拍門，諗住車長會開門畀佢，點知……開車了」、「我早幾日遇到相同的情況，有一個女人推了呢2個（行李箱）入車廁，但自己入唔到，最後我喺下一個站同樣位置等了一班車，但唔見佢，最終我拿上去畀職員，原來個女人已經通知了地鐵」。