3月生肖運程出爐　屬虎吉星入住命宮易暴富　屬猴須把握致富良機

貴人多助、運勢看漲！《搜狐》分享家中有三生肖財大氣粗，3月一到八方鴻福，「龍」光煥發，分別是屬鼠、虎、猴的朋友。



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生肖鼠

生肖鼠敏捷的思維、靈活的頭腦，定將可以讓自己成為人群中的焦點。而在龍年，屬鼠受命宮吉星的影響，將迎接好運和鴻福，受財神青睞，事業有望出現巨大的改變。尤其到了3月，一切都是嶄新開始，屬鼠人做事更有動力，能夠靠自身的努力迎接事業新發展，屬鼠可以創造精采生活，好運連連，注定賺得荷包滿滿，享受財富滾滾。

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生肖虎

屬虎福運到，今年吉星入住命宮，讓屬虎者暴富變得更快。對於屬虎的人來說，進入3月將明顯感受到好運的照拂，保持積極的心態一定可以讓夢想照進現實。屬虎人財運旺盛，可以讓自己獲得賺錢的好機會，今年有晉升加薪的喜事，財運、收入更是節節高升。老天爺不會辜負任何一個努力的人，他們注定可以成為幸運的寵兒，從此在事業上扶搖直上，日進斗金，工資翻倍，正財偏財一起來。

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生肖猴

屬猴進入3月鴻運高照，他們做事變得更加積極，保持好心態會讓自己處理事務更加有效率。屬猴者可積極的行動，這樣的磁場就能夠吸收好的能量，財富將變得豐厚，平衡好自己的情緒將取得優質的業績資源。屬猴人在3月多把握機會，注定會成功致富，一切都會順利，福氣滿滿，不鳴則已一鳴驚人。

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