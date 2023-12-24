2024無立春「寡婦年」不宜結婚？四生肖犯太歲　專家教一招迎轉機

「黑兔年」將進入尾聲，明年2024年是「金龍年」，同時也因沒有立春節氣，被稱為「孤鸞年」、「無春寡婦年」。台灣民俗專家廖大乙建議，明年犯太歲的4生肖可趁此時補氣轉運。



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最近流傳「孤鸞年」不宜結婚，或者此時結婚會讓婚姻不順等說法，廖大乙表示民俗上並沒有這樣的禁忌，占星卜卦或者八字命理方面，都沒有整年不宜結婚的理論，反而是要注意「事在人為」。

且因現代人生活與想法有所改變，即便不在孤鸞年結婚，也有可能離異，他認為如果姻緣剛好到來，夫妻之間也能做到互敬互愛，也可以是誕育龍子、龍女的好時機。

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迎接新年之前，廖大乙建議先反省這一年來的不足之處，為來年做準備。拜拜許願的供品可加入象徵圓滿與喜氣的紅圓、紅龜粿，也不用準備太多，一個即可，以此代表自己的誠心。而在向祖先或神明許願時，願望內容要踏實，不可浮誇、超出自己能力範圍。

另外，明年「金龍年」4生肖犯太歲，正沖生肖龍，偏沖生肖狗、牛、羊，這段時間因運勢處於低潮，氣場弱，也會面臨許多考驗，像是小人誣陷、流言中傷等。因此行事要更加謹慎，心存善念、常做善事且量力而為，多多累積正能量，幫助翻轉運勢如「飛龍在天」。

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