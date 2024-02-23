貼紙相機活春宮片瘋傳！男女激戰變「四腳獸」　途人1動作秒分開

男女情到濃時親熱，也要選在私密地方再纏綿。英國有一對男女在購物中心內情不自禁，竟走入貼紙相機內拉上布簾忘情激戰，但布簾無法遮掩他們下半身位置，令途人看到貼紙上機內有「四腳獸」上演活春宮，有人見狀不值男女所為，當場直接拉開布簾，嚇到2人大驚「鳴金收兵」，女方更再度拉上布簾。事發影片其後被上載至社交媒體而瘋傳，事件引來網民討論，留言指「為何他們會以為拉了布簾就無人留意到呢？」、「男生都嚇軟了」。



有男女在貼紙相機內進行親熱行為，引來途人注意。（影片截圖）

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貼紙相機活春宮的影片在網上瘋傳，有人更上載至社交平台X（前稱Twitter），指出事發位於英國伯明罕1間購物中心，影片長約10秒，拍攝角度所限，依稀見到貼紙相機布簾長度只是遮掩到上半部份，貼紙相機下半部份有「四腳獸」上演活春宮動作。其後1名男子一鼓作氣衝到貼紙相機，然後一口氣拉開布簾，現場見到有人舉起手機拍攝，該對男女嚇到驚慌失措，男子隨即用手遮掩，繼而彎腰坐下，女子則再度拉上布簾，影片便結束，未知事件如何「收科」。

網民紛紛討論，笑言「瘋了」、「一氣呵成拉開布簾，動作很俐落」、「為何他們會以為拉了布簾就無人留意到呢？」、「男生都嚇軟了」。

（綜合）