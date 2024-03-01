慎入！情人節激戰太激烈　女生痛到求醫　醫生確認一病例秒做手術

不少情侶在特殊節日前後例如情人節都會展開激戰，但動輒樂極生悲。台灣1名醫生早前在網上分享真實案例，指出收到高中男同學致電求救，指和女友發生關係後，女友下腹愈來愈痛，醫生聞言懷疑女生卵巢黃體囊腫破裂，同時要求他們到醫院接受檢查，照完超音波發現腹內嚴重出血，立即進行腹腔鏡微創手術，出血量達到1,500毫升，醫生事後到病房，向他們解釋手術發現和後續注意事項，男同學卻興奮表示「寶貝，我差點XX你了」。

網民紛紛批評男同學言行，「如果我男友講這種話，我應該是直接分手，事情的嚴重性還可以開玩笑」、「這種人趕快分手吧，都生命危險了，還開這種玩笑」。



李醫生指出，當時女病人的骨盆腔充滿血水。（Dcard討論區圖片）

婦產科醫師李維鈞本月15日在「Dcard討論區」發文表示，特殊節日前後例如情人節和聖誕節，不時出現黃體囊腫破裂個案，1晚治理4宗個案，最近遇到特別嚴重病例。

李醫生收到高中男同學的來電，表示和女友發生關係後，對方下腹位置愈來愈痛，李醫生當時根據病徵，估計又是黃體囊腫破裂，由於可大可小，所以要求他們趕到醫院接受檢查，當時女生「狀況超級糟糕，臉色蒼白，下腹脹痛，一直想嘔吐」，照完超音波就發現腹內嚴重出血，有機會內出血到休克。

李醫生立即為傷者進行腹腔鏡微創手術，發現「滿肚子的血水」，遍及骨盆腔和肝臟附近，擋住李醫生的視野，唯有吸走血水，再找出卵巢出血點，繼而夾掉黃體囊腫夾掉，最終止血，以及「把整個腹腔的血水沖洗乾淨」，整個腹腔內的出血量達到1,500毫升。

李醫生的同學事後知道情況，興奮表示「寶貝，我差點XX你了，這句話是真的！」。（示意圖/Getty Images）

手術結束後，李醫生前往病房，向男同學和其女友解釋手術發現以及後續注意事項，男方卻一臉興奮，驕傲望向女友表示「寶貝，我差點XX你了，這句話是真的！」。

李醫生同時解釋，黃體囊腫的形成可能是由於排卵後的黃體發生異常，例如血管受損，導致血液積聚在黃體內部，通常在幾週內自行消退，激烈性行為、常搬重物、外力撞擊或運動過度都會導致黃體囊腫。

網民不滿涉事男生言行，揚言應該要分手。（示意圖/Getty Images）

一旦破裂，最常見的治療方法是密切觀察和追蹤，通過臨床觀察、實驗室指標和超音波檢測，通常等到症狀緩和就已經足夠，急性疼痛一般在最初24小時內減輕，若情況未見好轉，有機會惡化，出血量較大的話，病人更可能需要接受手術停止出血，腹腔鏡手術能夠切除囊腫，而且保留卵巢功能。

多名網民批評涉事男生言行，「如果我男友講這種話，我應該是直接分手，事情的嚴重性還可以開玩笑」、「這種人趕快分手吧，都生命危險了，還開這種玩笑」、「第一時間竟然不是愧疚，而是沾沾自喜」、「有什麼好炫耀？」。

（Dcard討論區）