女學生接客賺錢以為易賺　遇七旬壯翁1晚激戰逾10次　攰到1招避戰

她是為出國留學而賣身媽？日本1名女大學生到美國留學，同時下海接客賺錢，以便可穿州過省遠赴各個城市遊歷，但憶述曾遇到不少離譜客人，「走數」只是基本，部份人偏好身體特別位置，令她大感疼痛，甚至有1名七旬老翁要求過夜，竟然1晚內激戰逾10次，導致她身體吃不消，唯有假裝瞓覺嘗試避難，但對方仍然試圖有所作為，令她大感驚慌。女學生在她恐懼中工作約6個月賺到數萬美元，足以暢遊美國各個城市，事後回望當年下海經歷，女生坦言並不後悔，但同時承認「如果走錯1步，可能會面臨危險，甚至可能不在人世」。



吉田前往美國留學，同時下海接客賺錢，承認「如果走錯1步，可能會面臨危險，甚至可能不在人世」。（示意圖/Getty Images）

28歲吉田真帆（假名）接受日本媒體採訪，細說當年大學時代赴美留學的另類經歷，由於想前往多個城市，但沒有太多積蓄，而且留學生可做的兼職選項不多，所以決定下海接客。她表示在網上登記後曾遇到好客人，由配對、談價錢至交易，過程非常順利，但部份人會純粹想「呃相」，要求她提供自拍照和內衣相片，得手後去如黃鶴。

吉田分享3個經典個案，有1位客人強迫使用其身體特別位置滿足慾望，雖然吉田感到痛苦，但對方出價500美元（約3,900港元），比一般市場價高，所以她只能硬上。該名客人其後致電想再進行交易，吉田赴約出席，完事後客人竟問「你（吉田）再次來找我（客人），也是因為你喜歡我，對嗎 ？」，甚至拒絕付錢，未知是否真的動了真情抑或想食免費餐。吉田當場哭訴要錢，客人無奈東拼西湊支付230美元（約1,800港元），更稱「家中沒有太多現金」。

吉田遇到客人「走數」，令她大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

即使白紙黑字寫明交易金額，但吉田仍然試過遇騙，有客人提供1份固定合同，寫明月底一次過付清2,000美元（1.5萬港元），吉田同意合約內容，所以第一次沒有收取費用， 但她擔心對方「走數」，所以第二次見面時要求對方支付該次費用，客人便給了250美元（約1,900港元），而到第三次支付200美元（約1.500港元）後便沒再出現，而第一次交易款項當然收不到，令到吉田大感沮喪，慨嘆「竟然相信他的話，真的太愚蠢了」。

但最令到吉田感到惶恐的客人竟然是1位70歲的老翁，對方要求吉田過夜，雖然比較麻煩，但老翁願意出價480美元（約3,700港元），加上吉田以為對方只是老人家，相信很快完事，自己就可以入眠休息，所以欣然同意。豈料老翁竟和吉田激戰超過10次，最後她累得假裝睡着避戰，但老翁仍試圖有所作為，令她「從心底感到恐怖」。

最恐怖客人是年屆7旬的老翁，1晚竟激戰10次以上，令吉田累得假裝睡着避戰，而老翁仍試圖有所作為。（示意圖/Getty Images）

累積經驗後，吉田分辨到好客人和壞客人，6個月內賺到數萬美元，最後去了很多地方，包括匹茲堡（Pittsburgh）、新澤西州（New Jersey）和邁阿密（Miami），吉田形容經歷艱難危險時刻，但當躺在沙灘欣賞美麗風景時，「覺得可以忘記所有壞事」，但她承認部份客人有不軌企圖，隨時危及生命，「如果走錯1步，可能會面臨危險，甚至可能不在人世」。

吉田坦言並不後悔，比起日本，美國始終缺少合法的性服務機構，龐大商機吸引到她下海賺錢，但她強調，個人之間的性交易在美國和日本都是違法，而且存在許多危險，希望其他女生切勿肆無忌憚從事性服務行業。

（日刊SPA）