AI騙徒│老兵收假「Netflix」電郵以為退款　遭19歲男AI口音騙身家

AI騙徒出沒，小心！澳洲有名退休老兵收到看似是「Netflix」的電子詐騙郵件，以為可獲退款，於是按電郵內容的要求填下個人及銀行戶口資料，其後更接到銀行職員的電話，指他的戶口被盜，須將銀行卡放入袋內交給前來收取的司機。老兵照做無誤，後來檢查戶口，驚悉辛苦存下的積蓄1.8萬澳幣 （約9萬港元）被盜去，才知被騙。警方調查後發現，疑犯竟是1名19歲男子，他利用電郵及使用AI模擬英國口音騙過老兵，事後更把騙來的款項瘋狂購物，包括買iPhone及大量禮物券。涉案男子最終被捕，已被控多項詐騙罪。



涉案的19歲男子最終被捕，已被控多項詐騙罪。（GettyImages）

綜合外媒報道，71歲澳洲退休老兵亞諾德（Shane Arnold）某日收到由「Netflix」發出的電子郵件，他以為自己符合退款資格，於是按指示輸入個人及銀行戶口資訊。翌日亞諾德便接到相關銀行職員的電話，通知他的戶口已遭盜用，必須把銀行卡片放進1個袋裏，再交給前來收取的司機，以便處理問題，亞諾德有按指事交出銀行卡。

亞諾德事後檢查戶口，驚覺辛苦存下的1.8萬澳幣全被提走，才知自己被騙，他悲傷地表示「心都被掏空了」。亞諾德憶述與「銀行職員」通話時，對方說話「非常有說服力」，不僅談吐得宜，而且「說着非常時髦的英國口音」，因此他沒有起疑心。

馬哈茂德利用AI工具模擬英國口音，成功騙得亞諾德的個人資料和銀行片後瘋狂消費。（影片截圖）

當地警方調查後發現電郵及電話的另一端，並非Netflix員工或銀行人員，而19歲墨爾本男子馬哈茂德（Kahlid Mahamud），他利用AI工具模擬英國口音，成功騙得亞諾德的個人資料和銀行卡，盜款後瘋狂消費，買下全新iPhone、零售百貨Kmart的數十張禮物卡以及大量草莓牛奶及雪糕。

馬哈茂德現已被逮捕，並因多項詐騙罪被起訴。而銀行目前僅願向亞諾德補償1,000澳幣（約5,120港元），但亞諾德認為每位詐騙受害者都值得拿回血汗錢，「他們沒有一個人做錯事，也都不應該被詐騙」，他已向澳洲金融投訴管理局（AFCA）提出申訴，事件目前仍在調查中。