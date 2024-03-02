會所拾銀包放櫈上待飯後處理　反被失主斥偷竊　港男嘆：好人難做

若在路上看到失物，不少人或會先行保管再聯絡失主，惟最近1名男子就在網上發文訴苦，表示日前在日出康城的會所用餐，其間看見地上有個銀包，便拾起並先放到椅子上，以待飯後再交給會所職員，不料，後來有1對男女回到會所，在發現樓主從放着外套的椅子拿出其銀包後，便指責樓主偷竊。雙方擾攘一番，直至樓主表示報警處理，該對男女才離開。樓主事後在文中直指「一肚氣」，又大嘆「好人難做，有下次都係唔做好人」。



有男子在網上發文訴苦，表示日前在日出康城的會所用餐，看見地上有個銀包，便拾起並先放到椅子上，以待飯後再交給會所職員，不料後來被失主指責他偷竊。（資料圖片）

樓主在facebook群組發文，表示日前在日出康城的會所吃東西，點餐後發現地上有銀包，他便先拾起來並放在櫈上，打算用餐後才拿給會所職員，但後來有1對男女回來找東西，他便拿起櫈上的銀包並詢問對方是否其失物。然而，男子見狀「第一時間發爛（渣）」，並大聲指控樓主偷銀包，「又話我攞件外套遮住，又話要報警擾攘一番」。

樓主同意報警處理，該對男女才離開，而女方回頭對樓主說「唔應該（拎）件外套遮住個銀包」。（示意圖 / Nubelson Fernandes / Unsplash）

最後樓主同意報警處理，該對男女才離開，而女方回頭對樓主說「唔應該（拎）件外套遮住個銀包」。樓主事後回想，直言愈想愈氣憤，「拾到東西隨手放在櫈上，食完嘢先拿去會所辦事處，到當賊辦，好人難做，有下次都係唔做好人」，又大嘆自己在日出康城多年，卻感到「現在康城啲人，愈嚟愈冇品」。

帖文引來不少網民討論，許多人建議若遇上類似情況，大可立即讓餐廳員工處理，免生誤會，「下次不用執起，通知餐廳職員就得」、「叫職員執起同處理，就唔會煩」、「其實正常即時交畀職員，唔應該keep人哋嘅嘢，只係阻你食飯一陣間，就免除麻煩」。