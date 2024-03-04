不倫戀！丈夫北上工作　38歲港人妻偷嗒18歲小鮮肉：已不能回頭

獨守空房就該出軌？近日有名38歲香港人妻在討論區發帖講述與18歲「小鮮肉」出軌經過，稱因49歲丈夫要到內地工作，她寂寞難耐下用交友軟件結識網友，因而與1名18歲帥氣健碩的男大學生結緣，2人甫約出來見面就進行了不安全性行為。人妻雖感愧疚，並堅稱本來不打算有親密行為，但最終不但與對方開房上床，其後甚至維持每周見面3、4次。她坦言已被小鮮肉「征服」、「已不能回頭」，但又不準備與丈夫離婚，深陷兩難局面。不過，有網民指同類故事經常在網上出現，加上樓主不斷回應留言，內容露骨大膽，有人質疑內容是「作故仔」。



1名38歲香港人妻趁49歲丈夫到內地工作半年，與1名18歲男生在網上結識並發展出肉體關係。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名38歲人妻在香港討論區發帖，稱與49歲丈夫沒有子女，近年關係更是出現問題，兩人已有1年多沒有行房。而且，丈夫不時要到內地工作，聚少離多。她又指丈夫自去年12月就上了內地工作，需要到今年5、6月才能回港，「坦白講佢一上就上去半年，有啲寂寞」。

出於寂寞，早前她透過交友平台結識到1名18歲男生，對方正就讀大學1年級，外型亮麗健碩。人妻對他頗有好感，便相約他外出吃飯閒聊。對方提出想小酌，而人妻發現酒吧沒有座位，就買了酒到酒店開房。人妻表示本來只打算「飲酒傾計」，豈料對方突然主動擁吻，半推半就下兩人就發生了不安全性行為。

人妻指歸家後感到愧疚，「我開始有罪惡感，畢竟未試過呢種禁果，佢仲要細我成20年」，但同時她又相當「享受」，又讚對方「幾叻」，「我覺得身心都好滿足」。之後，她難掩興奮，相約該男生多次發生關係，男生更向她表白並相約她情人節見面，「佢話鍾意我」。而兩人發生關係的地點多在她與丈夫的家中，「一星期有3至4晚過夜啦」。

人妻之後再發帖表示對「小鮮肉」身體的迷戀，「覺得已經畀個小朋友征服晒」，但又不想與丈夫離婚，深陷不倫戀的她不知如何處理。

深陷不倫戀的人妻表示迷戀「小鮮肉」，但又不準備與丈夫離婚。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引起網民熱烈討論，不少網民批評樓主背叛丈夫，並為他感到可憐，「娶到你真係三生不幸」、「你老公真慘」、「38歲了，買酒上房，無諗過做，有人信咩」、「咁多酒吧又會一個位都無，唔好呃人啦」、「建議樓主同老公離婚，你對唔住你老公」。

亦有網民提醒樓主不要「沉船」，要分清楚肉體關係與愛情，又叮囑她做好安全措施，「你哋大家即使往後再發生關係，也只是SP（性伴侶）關係，純粹滿足彼此的生理需要，沒有愛」、「我未結婚前都有同人妻做SP，大家各取所需，只有刺激感」、「上完床就算」、「希望你唔好染到性病」、「有無諗過大咗肚點算，係咪想屈你老公養便宜仔」。

（香港討論區）