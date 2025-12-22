父出軌兒子女友！母子當街捉姦變「一家4口」MMA片瘋傳　結局傻眼

關係好亂！內地網絡瘋傳1段「父子母親MMA」影片，指廣州1名父親出軌兒子女友，被兒子和母親「捉姦」撞破，觸發4人街頭混戰，其間父親一直護着女友，掌摑「正宮」妻子和拳毆兒子，兒子則一輪連環拳暴打反擊。直到警方到場，4人才停手。影片引來網民熱議，「毀三觀！」，也有人笑言「誘其子必誘其父」。



內地網絡瘋傳1段「父子母親」一家人「MMA」影片（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發2024年2月20日，地點在廣東廣州番禺。據報1名男子發現女友與父親疑似有不正常男女關係，於是找來母親一同「捉姦」，詎料真的撞破2人正在偷情，觸發4人大亂鬥。

從網上流傳影片見到，4人正在1個門口對峙談判，父親伸手擋在女友前面守護，與兒子作勢互兇，母親則一直扯着女友左手，女友衣服也被拉到幾乎走光。

捉姦打鬥過程逐格睇▼▼▼

這時父親突然一巴摑在母親臉上，兒子當場爆發狂毆父親，父親則一手護着女友，一手拳打還擊。母親一度想阻止2人打鬥，但遭父親反毆。兒子火氣更盛，把父親鎖頸扭打至倒在地上。母親趁父親「失位」，即時拉扯女友至步履不穩，待女友站穩腳步，與母親互扯頭髮纏鬥，場面相當混亂。

據報，4人直至警方到場才停手。當地警方證實事件，但指「不方便透露具體情況」。

影片引來網民熱議，直指「毀三觀」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「關係真的很亂……」、「毀三觀！」、「這女的不簡單，老少通吃」。也有網民笑言「誘其子必誘其父」、「戰鬥力爆錶」。另有網民稱，從兒子沒有護女友表現看來，質疑事件可能只是「捉姦」父親「小三」，而非流傳的父親出軌兒子女友。