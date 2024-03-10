農曆生日決定你一輩子命運　6大吉日出世最好命　升職加薪快過人

農曆生日會影響一生的命運！命理專欄《搜狐網》指出，農曆生日若是2、8、10、14、21、26日這6大吉日，將會擁有最佳的事業運以及財運，前途一片光明。



【圖輯】點圖放大了解這6大吉日出生的人的命運👇👇👇

+ 2

農曆2日、8日

這兩天出生的人命中就有吉神保佑，運勢相當不錯。雖然生活中難免會遇到一些意外，但他們往往會獲得貴人的幫助，進而化險為夷，甚至在災禍結束後還有驚喜出現。

農曆10日、14日

這2個日子出生的人智商很高，而且非常努力，也懂得把握機會創造更大的效益。他們付出努力必能獲得可觀的回報，升遷加薪都比一般人更快，事業一帆風順，財富也水漲船高。

【相關圖輯】面相｜臉上7大破財特徵「注定無法成為有錢人」嘴角下垂易漏財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

農曆21日、26日

這2天出生的人一出生就好命，兒時的長輩緣非常好，總是能獲得大量零用錢。他們長大後的事業運也相當不錯，加上他們性格堅強，不會輕言放棄，因此成功的機率比其他人高很多。

【相關圖輯】2024龍年開運｜12生肖用什麼顏色銀包最聚財 這兩種人忌用白色（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

影/騎樓抓寶遭驅趕！正義魔人嗆不能逗留 警方到場這樣說…

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】