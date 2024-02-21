12生肖甲辰龍年性愛運程寶鑑　靠這些招式刺激性慾增受孕率生龍B

2024年是甲辰龍年，望子成龍，想生龍寶寶？請抓緊4月底以前的時機，不留遺憾。以下，科技紫微網奉上12生肖性愛運勢及生龍寶寶密技，請收藏照做，龍寶可期。



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生肖鼠

性愛運勢分析



今年屬鼠的朋友與伴侶間的親密互動頗多，默契十足。常有柔情蜜意，彼此性趣濃厚，也易有幸福感與滿足感。正是相互傳遞溫情的好時機，在溫存中易身心交融。房事和諧，不僅感情易升溫，生龍寶寶的願望也易達成。

提升性慾及受孕率的小秘法



主動營造氛圍感，製造一些小驚喜。比如：燭光晚餐、紅酒、鮮花、小禮物，溫暖的柔和燈光、熟悉的香氛等，更能讓生肖鼠的朋友身心放鬆、享受歡愛，有效助孕。

生肖牛

性愛運勢分析



今年生肖屬牛的朋友對房事的興趣較平淡，更多時候是抱著可有可無的態度。特別是當示愛得不到另一半積極回應時，剛提起來的性趣會被迅速澆滅。必須主動表達想法，增強溝通並及時傳達房事需求，方可提升性愛運勢。

提升性慾及受孕率的小秘法



減少應酬，多吃高蛋白、含鋅的食物，增強營養，適當運動，可提升性慾。此外，歡愛前調情很重要，含情脈脈、溫言軟語、溫柔撫觸等，前戲越充分，性愛越歡愉，受孕率也隨之提升。

生肖虎

性愛運勢分析



生肖屬虎的朋友是感情甜蜜、房事和諧的一年。與伴侶間的溝通、互動頗多，彼此都能感受到被關愛，喜歡跟伴侶待在一起，在親密互動中性慾增強，雙方都易在情感交流與歡愛中獲得滿足。有利深入談房事，交流越細節，越能引發性慾共鳴。

提升性慾及受孕率的小秘法



激情是提升性慾的關鍵，安排二人世界，旅行約會、酒店開房、到熱戀地尋找甜蜜回憶…溫存時說一些dirty talk。彼此性慾越強，越興奮、越享受，對受孕越有助益。

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生肖兔

性愛運勢分析



此年生肖屬兔的朋友性愛運勢較平淡，易因為忙碌於事業或是家庭瑣事，而對性事提不起勁來，常感精力不足。需要伴侶多多關心、分擔，多進行心靈交流，讓心與心貼得更近，才能逐漸提升性愛運勢，在房事中找到更多歡愉。

提升性慾及受孕率的小秘法



增強親密互動，安排適當運動健身，比如：雙人舞蹈、雙人瑜伽，手牽手散步…等，聊一聊私密的話題，點燃激情，方可有效提升生肖兔的性慾及受孕率。

生肖龍

性愛運勢分析



生肖龍的朋友與伴侶的相處互動不太愉快，常為了一些小事發生爭吵，溝通不暢最易導致感情不和、性趣冷淡。「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」，必須控制好情緒，有話好好說，有商有量，大膽聊性事，可提升性愛運勢。

提升性慾及受孕率的小秘法



多誇一誇生肖龍的朋友，時常陪伴，一起運動健身、健康飲食、保持規律性生活。關係親密、常有溫柔舉動，更能激發出生肖龍的性慾，促進受孕。

生肖蛇

性愛運勢分析



生肖屬蛇的朋友此年性愛運勢較平淡，偶有溫存，但激情不常有。親密互動的時間不多，加上對伴侶難以敞開心扉，即便對性事有慾望，但很可能會自我壓抑。伴侶必須幫助他卸下心防，主動示愛，方可逐漸點燃激情，促進房事和諧。

提升性慾及受孕率的小秘法



主動製造與生肖蛇親密接觸的私密空間，注重氛圍感，比如：佈置溫馨的環境、說一些撩人的情話、一起泡泡浴、撫摸身體的敏感部位…等等，可迅速勾起性慾，彼此享受歡愛，受孕更易成功。

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生肖馬

性愛運勢分析



今年生肖屬馬的朋友對情感、性愛的需求較強烈，需要伴侶多陪伴、關愛，如若得不到滿足易心生怨懟。只要伴侶給力，願意配合並滿足生肖馬的想法與需求，將能大大提升性愛運勢。規律的性生活，也能讓感情升溫。

提升性慾及受孕率的小秘法



主動進行心靈交流；事事有回應，及時給予愛的回饋，讓彼此的愛慾得到滿足。互動時，播放一些輕柔的情歌、喝一點小酒，可迅速激起性趣，在歡愛中有效助孕。

生肖羊

性愛運勢分析



生肖屬羊的朋友性愛運勢較弱，感情多波折，易受困於生活瑣事，或是易感精力、體力不支，難以提起性趣。另一半多關心、體諒，攜手分擔，時常陪伴、聆聽並及時給予正向回應，一旦產生安全感，彼此更親密，性趣之火也將被點燃。

提升性慾及受孕率的小秘法



投其所好，讓生肖羊感受到被愛。分享小秘密，說一些屬於二人的甜言蜜語，合理安排性生活時間，調整歡愛姿勢，讓雙方都能獲得快感與滿足，將大大提升受孕機率。

生肖猴

性愛運勢分析



今年生肖屬猴的朋友性愛運勢良好，伴侶間常有溫存舉動，關係頗為親密。只是，有時候因為各自忙碌，或是面臨異地分居，偶有情慾難以滿足的狀況。如若能多花心思在情感交流上，製造一些驚喜，增強親密互動，可提升性愛運勢。

提升性慾及受孕率的小秘法



多製造二人世界，聊一聊私密話題，運用親密舉動表達愛意。安排旅行約會、注重房事調情，嘗試一些新鮮的歡愛姿勢，可點燃激情，有效提升性慾與受孕率。

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生肖雞

性愛運勢分析



生肖屬雞的朋友性愛運勢頗優，與伴侶溝通無礙，常有親密互動，情慾易獲得滿足。二人有話可說，分享想法與心情，共同承擔生活日常，彼此易產生情感共鳴。在房事上也頗為和諧，只要願意釋放熱情，多能獲得正向回應，彼此多能獲得愛的滋養。

提升性慾及受孕率的小秘法



主動製造小情趣，比如：點燃熟悉的香薰、送禮示愛、喝酒談心、相擁看電影…等，挑起情慾，歡愛過程耳鬢廝磨、溫柔撫觸，享受其中，助孕效果更顯著。

生肖狗

性愛運勢分析



此年生肖屬狗的朋友內心易感孤獨，有壓抑情慾的傾向，面對伴侶易出現相對無言、性冷淡的狀況。需要伴侶多關心，用甜言蜜語、溫情舉動來感化，時常表達愛意，讓生肖狗的朋友感受到溫暖，獲得安全感。心扉一旦被打開，性趣也將提升。

提升性慾及受孕率的小秘法



注重儀式感，留意情緒變化，體貼入微，讓生肖狗被滿滿的愛意包圍，可點燃激情。只要能讓生肖屬狗的朋友身心放鬆、享受房事，獲得高潮體驗，多能輕鬆受孕。

生肖豬

性愛運勢分析



生肖屬豬的朋友此年與伴侶各懷心思，難以達成共識，性趣缺缺。必須多進行有效溝通，以平和的態度好好商量解決問題，而不是一味爭吵。表達需求的同時，也耐心聽一聽對方的想法與感受。彼此間有溫情，才可望提升性愛運勢。

提升性慾及受孕率的小秘法



給生活減壓，多抽時間相互陪伴，分享小歡喜，製造浪漫的氛圍，偶爾挑逗調調情，比如：互相按摩，頻繁親密接觸等，都可調動起生肖豬的情慾。在歡愛中彼此心悅，生龍寶寶不是問題！

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