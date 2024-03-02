小孩砸爛熱狗店擺設　老闆提議賠一半　家長反嗆1句即走　後續是…

小孩弄跌擺設，責任全在店方？四川有熱狗店上傳店內閉路電視畫面，指有家長帶同小孩光顧時，小孩玩弄放在門中的公仔擺設，突然拿起卻疑似沒拿穩，下秒砸在地上，令公仔頭破出大洞。店主覺得自己有一定責任，該擺設購入價1,000人民幣（約1,090港元），提議家長賠償一半；沒料到對方批評店舖「沒把擺設放好」，拿了餐點馬上離去，店主無奈下只好報警。事件令網民傻眼，認為家長在教壞孩子，「孩子闖的大禍還在後面」。



家長在熱狗店內點餐時，小孩在玩門口的擺設。（微博影片截圖）

內媒報道，四川成都1間熱狗店於2月21日下午4時有1名女子帶着小孩來點餐。據店家的閉路電視畫面，女客人在櫃枱點餐時，同行穿紅衣的小孩在旁邊玩弄1個只比他矮一點的玩具擺設，結果他舉起玩具後疑沒有拿穩，下秒砸落地上損毀。

店主黃女士指，該小孩入店後就直一在玩擺設，更突然抱了起來，「可能想抱着玩還是怎麼樣」，結果疑沒拿穩，將擺設掉到地上砰一聲碎了。當時家長行過去看了看，「她就說是我們（店方）的原因，沒有把擺件放好」、「不是她孩子弄壞的，是我們沒有擺好」，檢查發現擺設的頭部砸出了1個大洞。

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黃女士認為她們也有一定的責任，該擺設花了1,000人民幣購買，便提議家長賠一半。沒想到家長拒絕，指責任全在店方，拿起餐點就想走，「店員也攔不住她，她就直接就走了」。無奈下她只好報警，可惜警員趕到時該家長已不見蹤影，現時還沒有找到人。

事件令網民大呼離譜，認為店方已退了一步，家長卻惡人先告狀，「報警，按購買紀錄裏的金額賠償」、「為什麼讓她走啊？等員警來啊」、「有這樣的家長，孩子闖的大禍還在後面」。不過，也有人認為店家沒有將擺設固定好的問題更大，「如果這玩意砸傷了小孩，店家還要賠償的吧」。

（綜合）