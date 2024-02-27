18歲女兼職洗車被客人潑檸檬汁羞辱　爆氣咁反擊　網民：大快人心

狗眼看人低！美國有高中生於洗車場做兼職，洗車期間被客人潑檸檬汁羞辱，但她沒有啞忍，用高壓水槍向對方狂噴，嚇得該司機趕緊關上車窗。她之後繼續為對方洗車，老闆亦力撐員工，禁止該顧客再前來光顧。片段在網上引來極大迴響，不少人讚揚這樣反擊大快人心，同時批評該顧客，「你多悲慘才會向一個正在工作的青少年丟飲料」。



美國1名18歲女高中生於洗車場兼職洗車，慘被客人潑檸檬汁羞辱。（Twitter影片截圖）

綜合外國媒體報道，美國印第安納州（Indiana）有洗車場員工被客人潑飲料侮辱。社交平台Twitter（現稱X）瘋傳該洗車場的監視器片段，事發於本月3日，18歲女高中生哈莉其（Anna Harycki）正拿着高壓水槍為1輛白色私家車沖水，她表示「我像之前一樣，確保它們安全地進入洗車帶……再將數字輸入系統，客人便可以得知該付的洗車費」。不料洗車過程，車上女司機突然拉下車窗，並將1杯檸檬汁潑向其身上。

即使對方是顧客，但被侮辱的哈莉其沒有啞忍，立刻將高壓水槍朝對方狂噴數秒，嚇到對方馬上關上車窗。盡忠職首的哈莉其反擊過後繼續洗車，她事後表示，當下第1個反應就是用水反噴對方；洗車場老闆亦力撐員工，禁止該女顧客以及其男友前來光顧。

暫未知相關顧客向哈莉其潑飲料原因。

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片段曝光後，網民紛紛譴責該女客人，「你多悲慘才會向1個正在工作的青少年丟飲料」、「客戶了解到行為會帶來後果，員工也學到尊嚴比工作更重要」。有留言則笑稱，「當生命給你1杯檸檬汁，你就要用強力水壓反擊」。

另有人讚揚哈莉其神速反應，「我支持這樣做，是自我防衛」、「她雖然只有18歲，但已經是老大（BOSS）了」、「我超欣賞她在一切發生後，還繼續洗車的樣子，她是個好員工」，更建議老闆應加薪。

（綜合）