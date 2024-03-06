公屋｜入息超額一度「停賽」半年　港女透露輪候時間　網民好佩服

申請公屋出名嚴格，稍有不慎就會失去資格。1名港女在網上表示，18年前開始輪候1人公屋單位，早前因入息超額被迫「停賽」半年，最近恢復申請資格，獲房署通知申請保險，詢問現時「係咪仲要等好耐先派屋？」，引來網民曲線大讚「18年都唔超入息，厲害」。



樓主等候公屋18年，仍然未獲派單位。（示意圖/資料圖片）

樓主在facebook群組發文，表示她獨自申請公屋，已經等了18年，但因入息超額而一度「停賽」，過程歷時半年，最近「重新」申請和收到房署主任來電，獲告知需要前往樂富申報保險，詢問「係咪仲要等好耐先派屋？」。

網民立即糾正，「如果第一次審查時超額，收到不合格信件後，有半年至2年時間上訴」，所以樓主應該是恢復原有申請，不會重新輪候，「如果重新排過，咁樣學柴九話齋有幾多個18年等呀？」，亦有人留意到樓主輪候時間，曲線「稱讚」她「18年都唔超入息，厲害」，亦有人解答樓主疑問，「如果你一夠合法年齡就申請的話，咁就慢慢加分啦，18年應該算做中期，有數得計」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨 顯發邨」）