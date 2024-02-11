新年禮物│18歲排公屋9年後拒首派富蝶　二派秒殺　網民：人生贏家

人生勝利組！戈有網民在公屋群組發文，新年前夕終於「畢業」，他透露自己18歲已開始單人輪候公屋，至24歲轉家庭隊（單親）排新界2人單位，現時他27歲收到首派大埔新公屋富蝶邨後拒絕，新年前夕二派再中新公屋屯門顯發邨，現已簽名確認。許多網民認為他「好好彩」，又指他18歲已開始申請公屋並獲得編配是「人生贏家」，希望他安居樂業好好工作，惟有部份同樣18歲開始排的人大呻苦候多年一直未有回音。



樓主日前發文分享，近日收到二派顯發邨顯發樓，新年前夕已簽名確認。（fb群組「香港公營房屋討論區（FB版） 」圖片）

連中2次新公屋實在太好運了！樓主日前在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版） 」發文，指自己18歲成年開始單人輪候公屋，等到24歲轉成家庭隊（單親）輪候新界2人單位，輪候時間計作1.5年。現時他已27歲，轉隊後再等了2年多終於收到編配，換言之轉隊後「4年左右有樓」。

去年12月7日時，他收到首派是新公屋大埔富蝶邨蛺蝶樓的高層單位，但他決定拒絕，至21日房署才問「係咪確定唔要，我話係，隔咗咁耐先打嚟confirm」。至新年前夕，2月5日樓主收到二派，是今年入伙的房委會單幢式出租公屋顯發邨顯發樓，3天後（8日）已去簽名確認「接受！畢業」。

兩派都是新屋邨單位，不少人認為樓主運氣好，「咁快就排到嘅」、「人生贏家」、「安居樂業，努力工作！」、「好好彩，好羨慕」。有人形容樓主是人生勝利組，「18歲就申請公屋，早早結婚…學嘢喇，呢啲咪叻仔呀」、「恭喜樓主，我都係單親27歲攞樓，我哋一樣正常排隊咁等樓，唔使理啲人講咩」。樓主解釋自己無結婚，只是加名作單親家庭。

有網民恭喜樓主，透露自己一樣是18歲申請，但一直未有回音，「我都係18歲開始申請，4年前轉家庭隊，點解一路都冇份…仲要連審查都未到」、「我都係18歲申請，27轉單親2人，過咗4年都未有消息」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版） 」）