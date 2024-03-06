情比金堅？老公送金頸鏈氹老婆　竟被磁石吸住　店家回應令人傻眼

情比金堅？內地男子為了討妻子歡心，到珠寶店買了條金頸鏈送給妻子，可是後來發現該金鏈竟可被磁石吸住，即並非真金，夫婦感被騙到店家理論，對方竟解釋是因金鏈的扣子混有有0.001克彈簧絲，但不會影響外質量及外觀。夫婦認為店家不老實要求退款，幾經波折，店家終肯退回全數3,464人民幣（約3,766港元）。



周男本來想送金鏈予妻子，可是發現金鏈被磁石吸住。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，身為普通工薪階層的周姓男子，為了給妻子驚喜，大手筆地到珠寶店買了1條價值3464人民幣（約3,766港元）黃金頸鏈，一心想討妻子歡心，沒想到妻子當晚戴上這條頸鏈時，突然發現項鏈某一部份竟然能被磁鐵吸住。

當下妻子感到十分驚訝，立即告知丈夫這情況。周男同樣感到不可思議，因為他完全信任商家的描述和保證，認為這是1件貨真價實的黃金飾品，於是他質問店家。

幾番交涉後，商家終退還了全數3464人民幣（約3,766港元）款項予事主夫婦。（影片截圖）

店家解釋，這條頸鏈本身沒有任何問題，但是在卡扣處有1個彈簧絲，只有0.001克，所以檢測不出質量。店家堅稱，整件飾品質量沒有問題，彈簧絲存在不會影響美觀。

然而，周男和妻子不滿意店家解釋，他們認為即使彈簧絲重量再輕，也不是黃金，這樣損害了消費者權益，因此要求商家退貨退款。幾番交涉，商家最終退還全數3464人民幣（約3,766港元）款項。