黃大仙2車快線相撞！司機站於路中心講數　網民：仲未吸取教訓？

沙田大老山公路，近石門碧濤花園3月4日發生致命交通意外。一輛私家車及的士相撞，2名司機下車「講數」期間，被從後駛至貨車撞倒，其中私家車司機現場經搶救後送院，惜終告不治。事隔一日，3月5日又有網民分享，於黃大仙目擊有輕型貨車和私家車於快線相撞，其中有司機更下車走到兩車中間查看情況，引來網民感嘆「仲未吸取教訓？」、「琴日就中線，今日就快線！黃大仙都保唔住」。不過有人就指出涉事位置經常塞車，猜測對方「可能塞車後先落車呢」，又指「盲毛要撞就撞遠遠嘅隊尾」。



黃大仙有輕型貨車和私家車相撞，有司機下車「講數」。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享圖片，指「講數中」。圖片所見，事發於近黃大仙中心對出，往沙田方向位置，1輛輕型貨車和本田私家車於最右線（俗稱快線）相撞，其中有司機下車並站於2車中間查看情況，疑和對方司機「講數」，當時後方的私家車亦未見有亮起死火燈。倘若後方有車輛駛至，未有察覺下煞掣不及，後果恐怕不堪設想。

許多網民聯想起日前的沙田奪命意外，批評圖中司機未有吸取教訓，「琴日就中線，今日就快線！黃大仙都保唔住」、「意外翌日都無危機意識」、「真係唔驚死㗎喎」、「幾大都等差佬到先落車啦」、「一撞埋去２個即刻變夾心三文治」、「佢留喺車度都有鐵皮，落車就用生命硬接」、「以為有咩事可以跑上壆？」。

有留言就「教路」正確方法，「高速要停一定係要駛埋慢線或路壆，如果近出彎位壞，仲要遠離架車，或者安全情況下入灣位前，Fing（揈）衫提醒後車司機，直至有警察嚟」。

不過亦有人指出涉事位置經常塞車，「可能塞車後先落車呢」、「呢個位相對會安全啲，啲車嚟到呢個位，因為多巴士站，巴士都會收慢」、「同昨日Case唔同啦，昨日仲高速行緊，宜家已經塞晒慢晒車啦，盲毛要撞就撞遠遠嘅隊尾！」。

昨日（4日）交通意外事發經過：

大老山公路車禍．慎入｜致命一刻！兩司機講數70秒慘變人肉保齡球

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（FB「車cam L（香港群組）」）