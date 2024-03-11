同學係溫室小花！大專生爆4事勁難頂　讀呢科但嫌棄實習環境咁講…

父母過度溺愛可能會讓子女變得自我中心，難與別人相處。最近，有大專生在網上發文指責同學從小到大都在父母呵護下成長，家人須完全聽從他的意見，形容對方是「溫室小花花」。樓主在帖文列舉4個事例，包括要同學服從其意見，到他選擇的餐廳吃飯及嫌棄實習環境等，抱怨「佢屋企養咗個咩出嚟」。有網民應為該同學「自我中心到一個點」，提議樓主應盡量疏遠，「我都識得啲類似嘅人，真係好黑人憎」。



1位大專生在網上發文指責同學是「溫室小花花」，指自己要跟隨到他想吃的餐廳用膳，又嫌棄實習的環境污糟。（示意圖 / Shuttershock）

樓主在Dcard論壇以「不如你返屋企」為題發帖，表示自己身邊有位同學是「溫室小花」，平日總是要別人遷就自己。樓主提到4個事例，包括平日她和朋友們討論午飯地點時，當3名同伴都達成共識要到某餐廳，該同學一樣會「黑臉」表示不想吃，「跟住就話要食佢想食嘅嘢，唔係1日2日係咁，2個sem（semester，學期 ）差唔多日日都係咁」。而平日在學校叫外賣自取，該同學永遠拒絕去領外賣，「等人拎返嚟畀佢食」。

樓主又批評該同學嫌棄實習環境，他們正修讀「長者科」，實習時可能遇上長者失禁的情況，該同學遇此情況會表現得很嫌棄，表示自己無法接受，認為「好核突好污糟」。樓主曾向他解釋「讀得呢科預咗喺咁」，未料對方回應「讀呢一科唔代表要做呢一行 」，令人無語。另外有次他們相約一起去老人中心，途中有裝修工從旁走過，該同學竟大聲批評工人「好臭」。凡此種種令樓主無奈鬧爆，「真係救命，佢個腦係唔係裝屎 ，佢屋企養咗個咩出嚟？」，認為自己沒義務照顧。

樓主表示該同學嫌棄自己的學科，認為長者失禁「好核突好污糟」。（《野豬大改造》劇照）

帖文引起熱議，有網民留言指樓主「唔好同佢一組做嘢得唔得㗎？聽落好難頂咁」、「咁嘅人，做朋友都搞唔掂啦」，建議樓主應「快啲疏遠佢，佢遲早會拖你後腿」。有網民則表示「你哋嗰行，屎尿血實走唔甩」，建議該同學如發現自己無接受不了，應盡早轉科，「點解要讀呢科？咁多科揀」。

（Dcard）