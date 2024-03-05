「活體青蛙生蘑菇」前所未見　影片曝光震撼全網　專家都嘖嘖稱奇

這到底怎回事？印度一群生物學家近日發表一項研究成果，發現一隻活體青蛙身上竟然長出一朵蘑菇，這種狀況可謂是前所未有，不少學者驚呼「這應該是全球第一次看到的奇景」。



綜合外媒報導，世界基金會河流與溼地專家洛西特（Lohit Y.T.）在印度南部卡納塔克邦（Karnataka）的池塘進行金背蛙（Golden-backed frog）的生態時，意外發現一隻活體青蛙身上竟長出一朵蘑菇，團隊成員針對這隻青蛙進行研究，牠身上所長出的蘑菇是屬於傘菌目小菇科（Mycenaceae）的菇類。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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表示，這朵白色小蘑菇就這樣牢牢固定在金背蛙身上，不管青蛙如何跳動或是移動都沒有掉下來過，不過因為研究團隊並沒有為了做實驗或是觀察就把青蛙抓來，因此這隻青蛙的後續狀態並沒有繼續被追蹤下去。

康乃爾大學獸醫學院（Cornell University College of Veterinary Medicine）學者卡加納（Alyssa Wetterau Kaganer）則指出，這種長在青蛙身上的蘑菇是一種腐生真菌，本來是長在植物上面的，沒想到竟然能在動物身上生長，「這種罕見狀況可以說是全球首見」。

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