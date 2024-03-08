吵死了！飛機遇失控小童尖叫痛哭　乘客勁崩潰　網民：遇到真倒霉

坐飛機最怕遇到小孩大鬧，畢竟於密閉空間無處可逃！日前台灣就有搭乘飛機的乘客發文，指於機上遇到不斷尖叫哭鬧的女童，對方母親怎樣安撫都無效，他不滿整個航程都要忍受女童噪音滋擾，故公審「吵死了，到底帶小小孩上飛機是怎樣啊」。



帖文引來2派看法，有人覺得「針唔拮到肉唔知痛」，勸喻予以體諒，「那是不可理喻的年齡，看起來媽媽也盡力了」；但亦有留言覺得是父母之過，如小孩無法在密閉空間待得久，又經常哭鬧，可能暫時不適合搭飛機，「家長真的要檢討，而不是大人為了自己想去玩，帶小孩去受罪」。



有女童於機艙內放聲尖叫痛哭，同機乘客公審掀熱議。（FB「爆廢1公社」影片截圖）

樓主3月5日在facebook群組「爆廢1公社」上傳短片，不滿怒吼「吵死了，從上機吵到降落，到底帶小小孩上飛機是怎樣啊」。片段所示，當時機廂內中間為4人排座位，疑似坐着1家四口，其中有女童不斷尖叫痛哭，而其聲線尖銳，引來其他乘客注視。雖然女童母親有不停嘗試安撫，並將女童安置回座位上，但女童其後情緒漸變激動，和母親拉扯之間，更一度趴倒在地，令空服員不禁上前詢問要否協助，片段亦至此告終。

網民對此看法兩極，有人勸要包容體諒，「那是不可理喻的年齡，看起來媽媽也盡力了」、「孩子還小，用哭鬧來表達需求很正常」、「誰知道孩子不適應坐飛機呢？」、「家長有在安撫的話我可以接受，最討厭的就是都不管的」。另有留言猜測小孩因為耳鳴不適而哭鬧，建議家長可轉移他們注意力，「起飛降落的時候給小孩吃零食，或喝奶會降低耳鳴的不適感」，亦提議其他乘客可以戴耳機或耳塞，以減少受噪音滋擾。

部份網民批評女童父母自私，「這麼小帶出國怎麼會有記憶，浪費錢」、「小朋友會吵鬧真的別去搭飛機或大眾運輸折磨其他人，沒人欠你！」、「我花錢坐飛機，我不能在機上好好休息，還要忍受全程噪音？」、「聽10分鐘以上，真的會瘋掉」、「自己小孩一定會知道，同一個密閉空間能不能待久」、「平常如果爸媽有在嚴格教導，再不舒服孩子都不會這樣暴走尖叫」。

帖文更引來搭乘同一航班，並坐於女童一家後方的乘客大吐苦水，「那2個小孩還沒哭鬧的時候大聲講話唱歌，然後後面又哭鬧，降落前妹妹不要繫安全帶爆哭，弟弟直接站在椅子上，2個很失控，爸爸完全沒動作」。樓主亦補充「3小時半路程都是這樣，還離開座位奔跑」，有網民無奈表示「這種（小孩）就不適合帶出門，影響大家」。

（FB「爆廢1公社」）