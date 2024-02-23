為老不尊！長者搭飛機除鞋搣腳皮　再貪小便宜咁做　乘客嬲爆公審

搭飛機一樣要注意自身言行，避免影響他人！有港男日前在網上大呻，指日前乘搭某飛機航班時，目擊2名長者不只脫去鞋子，將雙腳放在旁邊座位，之後更「搣腳皮」；2人隨後更貪小便宜，居然偷走飛機廁所內的紙巾，批評他們「為老不尊」。有網民批涉事者「好賤格」，但笑言2人將會為貪小便宜舉動付出代價，「由佢偷啦，飛機廁所的廁紙最多毒菌，佢病硬」。



樓主指2名長者乘客被指於機艙「搣腳皮剪指甲」，更貪小便宜偷走廁所廁紙。（FB「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

樓主在facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，並上載1張圖片，不滿2名長者「為老不尊」。他分享當日搭乘國泰航空客機，飛往馬來西亞吉隆坡，卻在機上目擊2名老人離譜行徑，不只「搣腳皮剪指甲」，更從廁所疑偷走全卷廁紙，當空中服務員經過身旁時，便暫時將晾在旁邊座位的雙腳放回地面，即使「睥住佢」都無用，故指對方「面皮幾呎厚」。

圖片所示，機艙地上有被脫下的鞋子，其中1人以毛毯包裹全身，將腳晾上旁邊座位；另1位老婦則戴着耳機，單手摸腳板。

有網民對偷廁紙舉動感不解，「究竟要偷幾多卷廁紙，先慳得到呢張機票嘅錢？」。（iStock／示意圖）

帖文引來網民疑問：「你點知（佢）偷廁紙？」樓主回覆指，當時其中1名男乘客從廁所出來時，曾「好威」拿着1卷廁紙向同行女乘客炫耀，網民批評做法「好賤格」、「唔明廁紙有咩咁好偷，仲要咁多人抆過嚟用，究竟要偷幾多卷廁紙，先慳得到呢張機票嘅錢？」。

有網民認為該2名乘客將「自作自受」，「由佢偷啦，飛機廁所的廁紙最多毒菌，佢病硬」。有留言就覺得應即時和空中服務員反映而非事後公審，「呢個阿婆的行為牽涉到公眾衛生，其實空姐係會出面提醒，你影佢相，呢個阿婆都唔會停止挖腳㗎啦」，樓主解釋稱「（影佢）跟住佢就真係停咗」。

（FB「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」）