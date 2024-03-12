港女列3點對男友感失望　行路極快、拒拿袋仲…　網民：屋企人寵壞

生活細節能決定另一半能否成為終生伴侶。有港女日前發文，指控男友不諒解自己，列出3大罪狀，包括男友步速過快，不肯幫自己拿袋，而且對家人態度一般。她透露男友渴望結婚，惟她怕日後同居會經常吵架，又指男友大她5、6年，但月入較她低1萬多，憂慮會為對方帶來壓力。有網民認為樓主男友「好明顯唔係唔識做，而係唔想做」、「佢點對自己阿媽將來就會點對你」，如樓主無意遷就，「諗吓係唔係要繼續發展落去」。



有女生在網上發文，大呻對男友失望，卻很想「一齊落去」。（示意圖 / GettyImages）

樓主在Dcard論壇以「唉 一匹布咁長 想一齊落去」為題發帖，表示對男友感失望，並列出3個原因。首先，樓主指男友「成日都行得極快，唔理我」，有時會為了快點買食物或者盡快排隊而突然奔跑，又會怪責樓主行得慢。過馬路時，男友會在綠燈正閃時獨自衝過馬路，「得返我1個仲留喺對面，呢件事我有講過，佢有改過一陣，但之後打回原形」。

第二點，樓主指平日男友拒絕幫她拿東西，購物後的戰利品都拒絕，男友指「我買嘅就要我自己攞」。有時她周末工作很晚下班，男友雖然貼心接放工，「做完嘢好攰，我會叫佢幫我手攞一攞個飯袋，但佢唔會幫我」。而男友平日出門不會帶袋，經常將手機「尿袋」及100片裝的濕紙巾強行塞入她小小的斜揹袋。有時她不滿「黑面」，男友才識相取回個人物品。

第三點，樓主發現男友「對屋企人麻麻」，會因為家用問題等瑣事跟家人爭吵，但明明其母及兄弟人工很低，男友經濟能力較好卻拒絕多付家用。另外，男友從不幫忙做家務，「每日掉啲衫就有人洗，嘢食就每日都有午餐供應，啲嘢放到成個客廳都係，都會有人執」。儘管如此，樓主仍然欣賞男友會在節日送禮物給家人。

樓主曾出聲提點男友，但他過了一陣就打回原形。（《獨家試愛》劇照）

男友早對未來有打算，希望和她結婚，不過樓主擔心未來「多嘢會嘈，唔止柴米油鹽」。樓主透露自己月入逾4萬元，男友大她5、6年，月薪仍較她低1萬多，她內心希望男友升職加薪，試過說笑稱「你升咗職咁我就唔做喇」，可能都令對方感到壓力。

帖文引起討論，有網民認為頭2點已證明他們「唔夾」，男友沒有將樓主放上心，「憑頭2點就知你男朋友在乎自己多過在乎你」、「佢連基本禮貌都冇」，如果她拒主動遷就或男友不願改，「感覺如果之後住喺同一屋簷之下會成日嘈交」，又認為其男友是「被屋企人寵壞嘅西男」、「預咗同居佢都係會乜都唔做」。有網民認為男友和家人的關係屬小事，「正常相處就得」，總比遇上「媽寶」好，但也有留言指「佢點對自己阿媽將來就會點對你」。

（Dcard）