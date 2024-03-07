衰！網約車女司機怨路遠　暗示要小費　女乘客聽1句嬲爆疑遭歧視

全世界的職業司機都想賺多些錢，但服務態度都經常引起討論。日前馬來西亞有網民發帖抱怨，指她叫了1輛Garb網約車，但女司機來到後，不斷埋怨花費不少時間才來到接載她，又暗示想要小費。正當樓主打算會給對方小費時，司機突然說出1句帶有歧視意味的說話，令她頓時收回給小費的決定，事件亦引來網民關注，批評該司機「抱怨自己的工作並指責他人，是可恥的」。



馬來西亞有女子坐Grab出租車被司機要求給小費，公審對方1句話涉歧視。（Twitter截圖）

馬來西亞媒體報道，當地有女子在X（前稱Twitter）「mediha_m」帳號發文，指日前登上1輛Grab出租車，上車時女司機已經「黑臉」，中途又開始抱怨，指她剛才需要兜路，花費不少時間才能來到接載樓主，話語中暗示想要小費。樓主聽到後，本想給司機小費作補償，不料對方突然稱：「戴頭巾的人都不會給小費。」使她覺得被歧視，故堅拒給對方小費。

不少網民批評司機工作態度，「抱怨自己的工作並指責他人，是可恥的」。（示意圖，資料圖片）

有網民批評該司機工作態度，「抱怨自己的工作並指責他人，是可恥的」、「你應該留下一則評論：『這裏有一個小費，不要一概而論，我本來打算給你30令吉（約50港元）小費』」、「我一直無法理解司機這種態度，畢竟是看到接送地點後才接受訂單」。

（綜合）