狠男不滿女友屢次遲到！倒車輾過致多處骨折險死　1原因竟獲輕判

常說守時是美德，但台灣有男子竟因不滿女友常遲到，一怒下倒車將女友撞倒碾過。他事後見女友倒地驚悉闖禍，遂召來救護車，女友緊急送醫雖救回一命，但亦造成身體多處骨折。男子事發後一度辯稱意外是車子失靈所致，不過其座駕經檢測後證實無失靈，加上行車紀錄儀拍到他倒車撞向女友前，曾特意調整行車方向，撞人後亦沒有立刻停車。雖然男子有多次家暴紀錄，更曾威脅將女友裸照放上網，但法官審理時乃念在他有及時呼叫救護車，救回對方一命，加上他正和被害人進行和解洽談，故依「殺人未遂罪」判處他有期徒刑6年，可上訴。



台灣有男子因不滿女友經常遲到，一怒之下竟倒車輾過對方。（GettyImages／示意圖）

綜合台灣媒體報道，事發於去年8月16日凌晨4時許，高雄市1名44歲劉姓男子駕車前往接載葉姓女友，惟抵達後等待許久，仍未見到女友身影，對方亦沒有接聽電話。直至對方上車後，因為不滿其經常遲到，雙方為此爆發激烈爭執，葉女趁男友停燈時下車離去。不料此舉瞬間惹怒男友，劉男居然倒車並加速轉彎，將女友撞倒在地後再將其碾過，令對方身上多處出現嚴重骨折。劉男見狀方悉闖禍遂報案，葉女送醫急救才撿回一命。

葉女事後接受警方調查指，男友平常行為都是瘋瘋顛顛，2人經常為了「準時」與否問題而爭吵。事發當天她上車時，劉男曾以電擊棒威嚇，雖然她不覺得男友會「說到做到」，但過往曾多次被對方家暴，案發前1個月兩人發生口角時更被恐嚇「我要讓妳生不如死」，又被威脅「妳不知道我在房間有裝攝影機嗎？我這都有妳的裸照，我再放到網路讓人家看」，使她畏懼不已。

男子曾辯稱車子失靈所致，惟座駕檢測後證實無煞車失靈情況，油門功能亦一切正常。（GettyImages／示意圖）

雖然劉男曾辯稱非故意撞倒女友，而是因為車子油門故障導致失靈暴衝所致，不過涉案座駕經檢測後，證實並無煞車失靈情況，油門亦沒有引致車輛失控的異常原因。加上警方翻看路口監視器和車上行車紀錄儀發現，劉男在倒車撞向葉女前，曾特意調整車行方向，撞倒葉女後沒有立刻停車，而是繼續往對方身上輾過，檢控官故認定劉男開車撞倒葉女乃屬故意行為。

台灣高雄地方法院審理案件時指，雖然劉男犯行傷害匪淺，不過念在事發後他有即時報案及自首，使葉女獲及時救援倖免於死，符合減刑條件。加上劉男已有悔意，和受害人葉女正進行和解洽談，且檢方未主張累犯加重其刑，故按刑法規定減刑，依「殺人未遂罪」判處劉男有期徒刑6年，可上訴。

（綜合）