司機倒車沒為意「他們」正過路　下秒慘了網民笑爆：真正死亡凝視

倒車前要仔細留意路面情況，尤其是車尾是否有人過路，不然就慘了！台灣日前有車Cam（行車紀錄）片段顯示，有司機倒車時沒有為意後方斑馬線原來有為數不少人正在過路，直到突然見到1名警員，隨後才驚覺原來警員「成群結隊」正在車尾過路，即時被多對眼睛凝視，片段上傳者不禁稱「史上最悲劇的沒禮讓行人」。片段引來網民爆笑回應，雖然同情該司機遭遇，不過亦笑稱「真的巴比Q了」、「他的眼光他的眼光，好似好似閃閃發光」。



台灣有司機倒車沒注意後方為斑馬線，結果竟是警員正成群結隊過馬路，他們紛紛凝視司機，場面爆笑。（FB「爆廢公社二館」圖片）

有網民在facebook群組「爆廢公社二館」上載短片，寫道「史上最悲劇的沒禮讓行人….#影片分享」。從行車紀錄片段見到，事件發生在本月13日的凌晨時份，當時汽車正駛到某處路口，司機就進行倒車，或許因為人煙稀少和燈光昏暗關係，司機沒有留意到車尾原來是斑馬線，而且有一大群人正在過路。不過仔細一看，司機對面行車線的白色平治私家車有明顯減慢車速並停下，倒車的司機理應判斷後方有「狀況」。

隨着司機不斷倒車，車前擋風玻璃左方突然出現1名警員，本來已被警員「怒瞪」，不料下秒「成群結隊」警員一同出現，紛紛「凝視」着車主，原來倒車時後方正有大隊警員過路！最後有1名警員離開隊伍，更示意車主停車，相信他難逃被開罰單的結局。

最後有1名警員離開隊伍，示意車主停車，相信要開罰單了。（FB「爆廢公社二館」圖片）

片段曝光後，不少網民都對事主的遭遇深表同情，「真正的死亡凝視」、「比悲傷還悲傷的故事」、「一個就算了，整群」、「這根本會創傷症候群了」、「真的巴比Q了」、「這個人應該全身濕透了」、「一開始想說一群清潔隊，後來看是警察腳都麻了」、「瞬間不知道油門要怎麼控制了」。

亦有人難忍笑意稱「他的眼光他的眼光，好似好似閃閃發光」、「這就跟遇到一堆鬼一樣，直接嚇到漏尿」、「賺到耶，沒禮讓一群警察也是只開一張啊，會一個警察都來開一張嗎？」、「警察說這個不開單對不起天地良心」、「對面賓士（平治）一定笑死」；更好奇詢問「後來的故事怎麼了」。

台灣交通環境曾被劣評為「行人地獄」，當地市政府為了提升用路人安全，交通部除了加強宣導，也拍板沒禮讓行人加重罰款。根據當地《道路交通管理處罰條例》第50條第2款，若然駕駛人倒車時不注意行人，可被處以600元新台幣（約145港元）以上、1,200元新台幣（約2,890港元）以下罰款。

（FB「爆廢公社二館」）