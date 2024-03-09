變態！29歲女向閨密借錢　被要求與對方父親肉償抵債　後續更離譜

馬來西亞有名29歲女子因周轉不靈，向閨密借8,000令吉（約1.3萬港元，下同），想不到竟墜入對方所設「圈套」，閨密突然要求女子全數還款，否則就要和閨密爸爸發生關係來抵債，令她極為震驚。她即時拒絕閨密的離譜要求，後來卻遭閨密爸爸電話騷擾，更威脅她不還錢便報案，而閨密不但袖手旁觀，並更自爆與父親亂倫的恐怖內情。



29歲事主向閨密借錢．想不到墜入對方所設「圈套」。（示意圖／GettyImages）

綜合馬來西亞媒體報道，29歲女子因周轉不靈，向閨密借了8,000令吉，想不到這是「圈套」，閨密突然向女子討債，要她全數還款，否則便要和閨密父親發生關係「肉償抵債」。

女子感到十分震驚，終認清閨密真面目，她拒絕閨密的離譜要求，對方竟若無其事地自爆常與親生父親發生關係，再次「震碎」女子的三觀。後來女子不斷收到閨密爸爸的電話騷擾，威脅如果不還錢便會報警，令女子嚇得在網上發文求助，想得知其他可貸款的方法，好讓她趕快還錢予閨密，以斷絕對方及其家人。

閨密突然向女子討債，否則便要和閨密的父親發生關係「肉償抵債」。（GettyImages）

帖文曝光後引來不少網友熱烈討論，有人指閨密的行為屬違法，着女子應保持冷靜，蒐集證據後再去警局報案，也有人估計「這肯定是爸爸借的錢，並開這種條件」，亦有人認為這是一篇創作文，「故事有如日本A片！」。