考車7次都fail成績單瘋傳！港女哭訴黑仔：不會放棄　1原因反感恩

考車未必人人順利。有港女於網上發文哭訴，她考車牌考了7次都不及格，但她強調不會放棄，自言「咁都好嘅，唔畀我出街都1件好事，更加多路面經驗」，更明言「唔好放棄堅持就得㗎啦」。她又歸咎於自己「黑仔」導致路試不及格，「（駕駛考試路線）又長又多車又要整路好複雜。

帖文引來網民熱議，有人分享自身經歷安慰樓主，「7次還好啦，我都考咗9次」、「運氣都好緊要」、「妳個師傅有問題，轉過個，佢捉得唔多夠緊」。但有更多網民認為樓主不適合「揸車」，勸告放棄，「考7次都唔合格，真係唔係好適合揸車」、「放下啦施主」、「無謂變馬路炸彈！」、「真心建議唔好害人」。



有港女於網上發文大呻，她考車牌考了7次都不及格，但她不會放棄。（示意圖／資料圖片）

該港女日前於Facebook群組「學車/學神/駕駛技術交流集中營」發文分享考車經歷，考了7次都不及格。但她明言不會放棄，「已經7次（考車不及格），唔好放棄堅持就得㗎啦，我已經完成咗一半」。她又說，雖然浪費了很多金錢和時間，但認為是好事，「冇辦法，唔夠班就係唔夠班。咁都好嘅，唔畀我出街都1件好事，更加多路面經驗」。

不過樓主之後表示，「今日心情都唔知係開心好定唔開心好，但係我又喊」。她強調自己駕駛能力沒有問題，「本身自己手車師傅都話OK」，然而一到正式考試就緊張「腳震」影響表現。

樓主以當日早上10時10分考沙田河畔路線時為例，指考試時「超級多車」，最終因不熟路「肥咗（不及格）」。（香港駕駛學院網頁）

樓主以當日早上10時10分考沙田河畔路線時為例，指考試時「超級多車」，最終因不熟路「肥咗（不及格）」，「今日一出去考場，咁就直去，跟住要cut條線超級多車，我已經拉遠行車距離cut線，我唔（cut）就行唔到，一cut線完個官就話小心啲，你有冇睇後面有車，心諗大鑊肥鬼咗。之後我都小心翼翼咁樣揸，點知都係畀個肥佬我」。

樓主大呻「係咪佢（考官）一講嘢就注定衰硬？點解其他人考禁區？點解我要考呢條又長又多車又要整路好複雜？」、「真係好黑仔，又要再考過（路試）」，幸而泊位考試順利通過，算是完成了一半考試。

從樓主上載的駕駛考試成績單見到，她被「剔」了多項輕微犯錯，包括「未有查看交通情況」、「太接近其他物體」、「發出不正確訊號」等。另有2項被「剔」了嚴重錯誤，分別是「不顧及其他道路使用者」和「警覺性及判斷力弱」。

樓主有2項被「剔」了嚴重錯誤，分別是「不顧及其他道路使用者」和「警覺性及判斷力弱」。（網上圖片）

帖文引來網民熱議，有人分享自身經歷安慰樓主，「欣賞妳堅持」、「7次還好啦，我都考咗9次，最後嗰次先勉強pass到」、「我都考咗幾次，運氣都好緊要」、「妳個師傅有問題，轉過個，佢捉得唔多夠緊，而妳都要習慣多啲喺車上較好」。

但有更多網民認為樓主不適合「揸車」，勸告放棄，「考7次都唔合格，真係唔係好適合揸車，希望妳慈悲為懷，放過自己，等其他揸車人士都安全啲」、「7次都肥仲覺得係黑仔？」、「求下妳放過我哋，搭巴士算啦」、「真心建議唔好害人」。