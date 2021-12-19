女學神錯漏百出　教車師傅連發mean爆金句　網民：感受到他的絕望

學神出車，頭幾次「騰騰雞雞」都是合理事，有台灣女網民就分享自己學車時，因做出一些無厘頭行為，而被教車師傅不斷爆出啜核金句揶揄她，如「綠燈你還不走，是沒有你喜歡的顏色嗎？」，而台女順利考到駕照後，師傅留下1句經典對白，讓網民一聽爆笑，「感受到教練的絕望」。



有台灣女網民就分享自己學車時，因做出一些無厘頭行為，而被教車師傅不斷爆出啜核金句揶揄她。（示意圖，資料圖片）

該台女在facebook群組「爆廢公社」發文，指自己已拿到駕照快1年，但從來沒有開過車，「我不去禍害別人」，但上駕車訓練班時師傅的「教導」卻非常深刻，並拋磚引玉列出多個師傅經典之作：

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樓主表示，當她順利考獲駕駛執照時，師傅還忍不住揶揄，「如果家裏有條件的話，自己買一條路吧」，讓她哭笑不得，並問大家「有什麼教練經典語還是開車笑話嗎？」

帖文讓一眾考過車的網民有共鳴，「給方向盤餵奶，這個我真的被講過」、「拿到駕照時教練也說沒事盡量別開車」，又笑言教車師傅的心臟總比別人大。

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