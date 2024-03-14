恐怖！一家四口同時墮樓亡　搭𨋢上22樓被繩互綁　CCTV揭可怕真相

印尼發生恐怖命案，一家四口乘搭升降機後，分別被綁上繩，一同從大廈22樓頂樓墮下死亡。現場閉路電視（CCTV）畫面發現，一家四口中的父親於升降機內逐一親吻了妻子及2名孩子，之後就從大廈頂樓墮下。警方初步調查指出，事件屬於集體自殺，正調查輕生原因。



印尼發生恐怖命案，一家四口乘搭升降機後，分別被綁上繩，一同從大廈22樓頂樓墮下死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發3月9日下午4時許，地點在印尼雅加達彭賈林安區（Penjaringan）安順塔住宅大廈（Teluk Intan Tower Apartment），4名死者分別是50歲父親，52歲妻子，13歲兒子，以及16歲女兒。

據報，當時大廈保安聽到一聲巨聲，前往查看，發現該一家四口墮樓，報警求助。4人頭部受傷、全身骨折，當場死亡，其中父親與女兒雙手用繩綁在一起，母親則與兒子綁在一起。

警方初步調查指出，是次為集體自殺事件，正調查死者輕生原因。（網上圖片）

警方翻查現場閉路電視發現，該一家四口當時下午4時02分許駕車抵達涉事大廈停車場，2分鐘後走到升降機；乘搭升降機期間，父親逐一親吻了妻子及2名孩子額頭，疑似吻別，隨後收走各人手提電話，離開升降機。另1段閉路電視畫面見到，4人之後一同從大廈頂樓墮下。

警方初步調查指出，是次為集體自殺事件，正調查死者輕生原因。警方又說，該家庭於涉事大廈擁有1個單位，但已2年沒有入住。