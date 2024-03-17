印度研究指亞洲象會埋葬幼象屍體　學者：牠們知很多我們未知之事

美媒3月14日報道，一項研究發現亞洲象會埋葬離世的幼象。據印度科學教育與研究學院（IISER）研究員Akashdeep Roy指，在印度茶園的排水溝發現有5隻幼象被仰面埋葬。這是自非洲象被指會埋葬死去的幼象後首次於亞洲象群體中錄得此行為，但也有美國學者對此提出質疑。



研究結果2月26日發表於《受威脅類群期刊》（ Journal of Threatened Taxa，暫譯）。

據研究指，亞洲象會用腿或者象鼻抓住幼象的屍體後放在茶園的排水溝中，然後用泥土覆蓋以實現最簡單的土葬。

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Akashdeep Roy發現亞洲象做「白事」的現場後感到驚訝，並和論文另一作者、同時也是於印度林業局就職的Parveen Kaswan發現更多證據。

他續指，研究團隊經進一步研究後發現亞洲象群往往會避開這些象冢。即便印度林業局將冢內的屍體清理後，牠們也不會光臨此地。

Akashdeep Roy認為其他象群也能感知象冢的地點，直言「牠們知道很多我們不知道的事情」。

美國學者提出質疑

美國紐約市立大學亨特學院的心理學助理教授Joshua Plotnik則認為需要對大象的埋葬行為有直接的觀察後才能得出結論。

他指「雖然有觀察到大象帶着幼象屍體的例子，但據我所知，我的同事包括許多觀察大象數十年的同事，都沒有觀察到大象埋葬屍體。」

他對此現象作出不同解釋，認為幼象失足跌入溝渠受困致死，屍體上的泥土為死後自然沉積或象群施救的證據。