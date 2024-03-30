日本東京櫻花季開始 3月29日終於開花 10年來最遲遊客望眼欲穿
撰文：許懿安
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日本東京民眾翹首冀盼之際，東京染井吉野櫻樹（Yoshino Cherry）終在3月29日開花了。日本氣象廳職員下午確認靖國神社的標本樹有11朵櫻花開了，氣象廳29日下午宣布東京櫻花季開鑼。
下圖為靖國神社的標本樹（染井吉野櫻樹）開花：
氣象廳宣布開花的基準為「至少要有5到6朵開花」，29日職員發現靖國神社染井吉野櫻標本木已開了11朵花，遂在當地時間下午2時左右發表東京櫻花開花宣言。
東京的櫻花在2023年是在3月14日開花，與2020年及2021年並列最早紀錄。但因今年自2月下旬開始，氣溫「跌跌不休」，導致櫻花花苞成長慢了很多，花期因此「大遲到」。2024年的開花時間比去年遲了15天、也比往年平均遲了5天。這也創下10年來櫻花最遲開花的紀錄。
櫻花從開花到滿開需約1週，因此預報單位估計，東京滿開日期大約是4月初，而這也是當地7年來首次延至4月才迎來櫻花季。此前很多遊客已因此失望而回。
日本全國氣溫料將持續上升，估計下週起從東部到西部櫻花都會陸續綻放，碰巧在這段時間遊日的港人，能欣賞到櫻花開花的機會將較過去一段時間為高。
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