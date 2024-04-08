北美迎7年來首個日全食　大學趁機研究動物奇觀　公眾可參與

北美洲4月8日將迎來2017年後首個日全食，可觀賞地區橫越墨西哥中部、美國多州及加拿大紐芬蘭一帶，當地約3,200萬人居民都可看到月球完全覆蓋太陽，在黑暗中渡過約4分鐘。在北美洲的其他地方，則可以看到日偏食。



通常情況下，太陽本身極高的亮度會令日冕（solar corona）相形失色，難為人所觀察。美國太空總署（NASA）和亞伯立斯威大學（Aberystwyth University）當天會在達拉斯借助日食時機，拍下日冕影像，希望揭開這些由太陽噴出的等離子體的多個謎團。

NASA會在日食期間派出WB-57噴射機，以時速460公里在5萬呎高空追趕太陽。機上看到的日食會比地上多出近兩分鐘，預料會有關於日冕的新發現，亦提供機會給NASA研究環繞太陽的塵埃環、找出可能在附近運行的小行星等。

北美4月8日會出現日全食，著名景點尼亞加拉大瀑布預計都可觀測到。圖為4月7日，一批在該景點參觀的遊客。 （REUTERS）

大學團隊研究動物奇觀 公眾可參與

日食除了是天文奇觀，更會在地上觸發多種特殊現象。英國廣播公司（BBC）7日報道，北卡羅來納州立大學的Adam Hartstone-Rose教授當天便會到訪德州沃思堡（Fort Worth）動物園，觀察動物在日食時的古怪行為。

他表示，在上次日食期間，曾觀察到有海龜突然交配；大猩猩因為晝夜節律被打亂，馬上就寢；夜行的茶色蟆口鴟（Tawny frogmouth）則立即解除偽裝成腐木的形態，起床尋找食物，待日光恢復後才重新入眠。

研究團隊會在數天後發表成果。公眾可經由團隊網站指引，記錄在日食當天看到的異常動物行為，再上傳資料，一同參加研究。