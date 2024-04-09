韓國會選舉在即　候選人各出奇招：幫選民洗腳　坐囚車遊街

綜合《韓國先驅報》、韓國《每日經濟新聞》等韓媒報道，隨着韓國第22屆國會議員選舉進入倒計時，執政黨和在野黨的議員候選人們使出渾身解數拉攏選民。



有人上街幫選民洗腳，有人脱上衣曬肌肉，有人大跳男團舞，更有人剃掉頭髮、割破手指寫血書，還坐在囚車裏遊街……

本屆韓國國會議員選舉將在當地時間4月10日舉行，屆時將產生300名國會議員，包括254名各選區議員和46名不分區議員。

據韓聯社報道，各種民調顯示，在將選出254個議席的選區選舉中，以首都圈為中心，最大在野黨共同民主黨與執政黨國民力量黨相比略佔優勢。兩大陣營正在奮力一搏，進行最後較量。

這幾天，走在韓國各選區任何一條主要街道上，基本都會看見候選人和支持者的集會，他們一邊唱着帶有政治色彩的歌曲，一邊跳舞。而其他候選人則採取了更有噱頭的拉票方式。

在京畿道城南市盆唐區，角逐盆唐乙選區國會議員的共同民主黨候選人金炳旭和國民力量黨候選人金恩慧都使出了奇招。

爭取連任的58歲候選人金炳旭3月26日在社交媒體公開了自己赤裸上身的照片，秀出腹肌，還發布自己用健身達成目標的影片。他稱，已為接下來的選舉準備好了體力。

爭取連任的58歲候選人金炳旭2024年3月26日在社交媒體公開赤裸上身的照片（Kim Byung-wook YouTube）

消息傳開後，有韓網民稱其「有勇氣」，這種宣傳方式「很新鮮」，「看到了意志力」「選舉是體力戰」；但也有人認為他打赤膊拉票的方式不妥，敦促他把注意力集中在政治議程上。

對此，金炳旭在一個政論節目中表示：「與其討論什麼是對什麼是錯，我認為，通過2-3個月的努力鍛鍊達到的身材來展現承諾和決心，會更可信。」

4月5日，金炳旭的Youtube頻道曬出了他去城南市盆唐區敬老院看望老人的影片，金炳旭一進門就對老人們行了大禮。

另一邊，國民力量候選人金恩慧也不甘示弱。

據韓國「newspim」網站4月6日報道，當地時間6日上午，金恩慧在京畿道城南市龜尾洞的黃土路上赤腳舉行選舉活動，向選民行禮，並與選民合影。

照片顯示，她面帶微笑搶着幫選民洗腳。

韓國國會選舉：金恩慧為拉票幫選民洗腳（金恩慧競選團隊）

韓媒發現，還有人採取更極端的拉票方式。

3月28日，全北特別自治道全州國民力量黨議員候選人鄭雲天舉行出征儀式，他當場剃髮，割破手指寫下血書，穿着白色素服跪着不起，想用這種方式向選民彰顯自己的決心。

他還連續三天登上木製囚車，稱自己是「罪人」，為當地居民對執政黨國民力量黨的憤怒表示歉意。

接下來是K-pop「表演型」。有候選人在YouTube上傳了演唱韓國近期熱門歌曲的影片，還有人挑戰男團舞。

此外，不少反對黨的候選人把大葱帶到了選舉集會上，更有人跳起了大葱舞，以此諷刺韓國總統尹錫悦及其所在的國民力量黨未能解決通貨膨脹、農產品價格飆升的民生問題。

據美聯社報道，3月18日，尹錫悦在首爾一家超市檢查食品價格時，指着一包標價為875韓元（約合4.7元人民幣）的大葱稱「這價格似乎很合理」。但隨後人們發現，這款大葱是促銷商品，正常同款大葱價格過去幾周在3000-4000韓圜（約合17-23元人民幣），達到近年來最高水平。尹錫悦隨後被批低估食品價格、脱離現實。

據韓聯社報道，韓國每隔四年舉行一次國會議員選舉，本屆國會議員選舉的同時，還將進行2個基層政府領導人、17個廣域議員和26個基層議員的再選或補選。根據韓國中央選舉管理委員會4月7日發布的初步統計數據，4月5日-6日舉行的缺席投票的投票率為31.28%，創歷年新高，或推高整體投票率逼近70%。「缺席投票」是方便那些正式選舉日無法趕赴投票站的選民提前進行投票。

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