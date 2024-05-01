「車迷」金正恩展示18輛進口豪華車　外媒：聯合國制裁形同虛設

朝鮮領導人金正恩4月25日訪問金日成軍事綜合大學時，一口氣展示18輛進口豪華車，其中六輛是首次對外公開的日本豐田豪華休旅車。分析認為，金正恩不斷換新車，聯合國對朝制裁形同虛設。



美國專門報道朝鮮消息的NK新聞報道，金正恩當天為慶祝人民革命軍成立92周年訪問金日成軍事綜合大學時，他的隨行車隊有18輛進口豪華車，其中六輛是首次對外公開的日本豐田Land Cruiser LC300系列。據悉，該車搭乘金正恩的保鏢。

值得注意的是，金正恩當天乘坐俄羅斯總統普京今年2月送給他的俄羅斯產最高級汽車奧魯斯（Aurus）。

韓國SBS電視新聞報道，這輛新車掛上「7271953」，意味着中國、朝鮮、美國1953年7月27日在板門店簽署《朝鮮軍事停戰的協定》，結束歷時三年的韓朝戰爭。朝鮮視這一天為「戰勝節」，表露了金正恩今後將和俄羅斯聯手反美的意志。

金正恩4月25日在平壤乘車前往參觀軍事大學，圖為朝鮮電視台播出的畫面（影片截圖）

金正恩的隨行車隊中，還有兩輛德國Mercedes-Maybach GLS 600、兩輛日本Lexus SUV、兩輛美國Ford Transit麵包車、五輛舊款Mercedes等。

金正恩是有名的汽車迷。今年年初的朝鮮紀錄片上，金正恩乘坐Mercedes-Maybach GLS 600亮相。2023年12月，他參加全國母親大會時，乘坐邁巴赫（Maybach）新型轎車S650。2018年10月，時任美國國務卿蓬佩奧訪朝時，金正恩乘坐勞斯萊斯第七代幻影的防彈車迎接。

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聯合國安理會對朝制裁委員會專家小組2020年推測，金正恩乘坐的邁巴赫防彈車可能是從意大利經荷蘭、中國、日本、韓國、俄羅斯等六國走私到平壤的。分析認為，近期朝俄關係越來越緊密，金正恩通過俄羅斯進口新型豪華車可能也變得容易。

3月28日，安理會對延長朝鮮制裁委員會專家小組任期的表決中，俄羅斯投了否決票，使有關決議未獲通過。這是此專家小組成立15年來，俄羅斯首次反對延長他們的任期，突顯莫斯科與平壤的關係日益密切。

本文獲《聯合早報》授權轉載

