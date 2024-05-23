凱特畫像上雜誌封面　靈感源自國宴　網民批認不出來：誰呀

雜誌社《Tatler》5月22日公布一幅根據英國王室儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）而創作的雜誌封面，並表示以此來突顯凱特的「力量及尊嚴」。不過作品公布後引來公眾質疑，不少網民稱：看起來一點也不像凱特。



該封面畫像由英國藝術家烏佐（Hannah Uzor）創作，其靈感來源於凱特出席英王查理斯三世（King Charles III）登基後舉辦的國宴，但有網民貼回凱特當日裝束原相做比較，認為完全不像，有人稱「這不是認真的吧。看起來一點都不像她。」

另有人留言「她（畫家）要緊急跟Specsavers預約（意指驗眼）了，裏面有威爾斯王妃（凱特）嗎？」

↓↓ 雜誌社在社交平台公布凱特畫像，文內有用戶貼回原相認為毫不相似 ↓↓

畫像作品在業界內也引來質疑，《每日郵報》（Daily Mail）5月22日引述一家畫廊人士Alex Bury表示，雖然標題暗示了凱特「力量及尊嚴」，但其本身更傾向於平靜和尊嚴的感覺。

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凱特在2024年3月22日公布的影片中透露自己患癌的消息，烏佐則引述該影片給自己帶來新的創作視角，她稱自己的畫像由人物的個性組成。