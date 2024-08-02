巴黎奧運｜湯告魯斯亮相閉幕禮？ 或復刻電影名場面接過奧運旗幟
撰文：官祿倡
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美媒8月1日引述消息指，荷里活（Hollywood）巨星、出演知名電影系列《職業特工隊》（Mission: Impossible）的湯告魯斯（Tom Cruise）將亮相巴黎奧運會閉幕禮，並會上演猶如電影《職業特工隊》橋段的一幕——沿繩索下降後接過奧運旗幟，完成移交儀式。
巴黎奧運閉幕禮8月11日晚上（香港時間12日凌晨）舉行，按照傳統會有交接儀式，下屆2028年奧運將於美國洛杉磯舉行。
美國娛樂新聞網站TMZ運動版（TMZ Sports）8月1日引述消息人士報道，湯告魯斯正計劃在巴黎奧運會閉幕禮上演一場特技表演，他將在「法蘭西體育場」（Stade de France）頂端沿繩索下降到地面，然後舉起奧運旗幟。此表演亦有一定危險性，降落部份的表演可能會以替身演員替他完成。
報道指湯告魯斯在接過旗幟後，體育場中將播放預先錄製好的影片，展示他攜帶奧運旗幟由法國飛往下屆奧運會舉辦地洛杉磯的旅程，他將在洛杉磯上空跳傘，最終抵達著名的荷里活標識「HOLLYWOOD」。
湯告魯斯近日也現身奧運賽場，他被拍到出現在巴黎奧運女子體操比賽的觀眾席上。
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