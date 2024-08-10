巴黎奧運｜志田千陽晤偶像　瞬間心心眼小粉絲上身

巴黎奧運羽毛球賽事早已曲終人散，羽毛球女雙銅牌得主，來自日本的志田千陽（Chiharu Shida）與拍檔松山奈未（Nami Matsuyama）回國後接受訪問，電視台悉心安排志田千陽的偶像，日向坂46的隊長佐佐木久美前來道賀並送上禮物。兩位小妮子見狀大表驚喜，最後三人以燦爛的笑容合照留念。



志田千陽與松山奈未接受訪問時，被偶像佐佐木久美「突然來訪」：

當二人在電視台攝影棚裏突然看見佐佐木久美，都難掩驚喜之情。

日本羽毛球女雙運動志田千陽與拍檔松山奈未接受訪問時，突然遇到自己的偶像佐佐木久美「來訪」，二人都難掩驚喜之情。（IG@_shidaspirit_）

佐佐木久美是日本知名偶像團體日向坂46的隊長，在電視台的安排下，特意前來祝賀兩位奧運獎牌得主，並送上禮物。

日本偶像團體日向坂46隊長佐佐木久美，前來祝賀志田千陽與拍檔松山奈未獲得奧運獎牌。（IG@_shidaspirit_）

三人其後留下多張笑容可掬的合照。

日本羽毛球女雙運動員志田千陽、松山奈未與女子偶像佐佐木久美合影留念。（IG@_shidaspirit_）

2024年巴黎奧運，羽毛球女雙銅牌得主，來自日本的志田千陽（Chiharu Shida）與拍檔松山奈未（Nami Matsuyama）回國接受訪問時，電視台安排志田千陽喜歡的偶像團體日向坂46的隊長佐佐木久美（Kumi Sasaki）突然現身恭喜兩位獲得奧運獎牌。（IG@_shidaspirit_）

貼心的松山奈未還提示志田千陽要單獨與偶像來張合照，志田千陽此時害羞到不能自己。

日本羽毛球女雙運動員志田千陽遇到偶像佐佐木久美表現害羞。（IG@_shidaspirit_）

但最後志田千陽還是鼓起勇氣跟偶像佐佐木久美來個單獨合照。

日本羽毛球女雙運動員志田千陽與偶像佐佐木久美合影留念。（IG@_shidaspirit_）

大家不妨數一數志田千陽與松山奈未在影片裏面講了多少次多謝。