日本旅遊｜Tom and Jerry號運行中　阪急列車車廂重溫童年童趣

還記得小時候看過的貓捉老鼠經典卡通嗎？日本阪急列車與Tom and Jerry為慶祝這套經典卡通誕生85週年，近日推出期間限定列車「TOM and JERRY號」，分別在神戶線、寶塚線、京都線運行中，列車車廂內有不少讓人忍俊不禁的逗趣場景，值得大家去重溫童年童趣。



阪急列車社交媒體有關TOM and JERRY號的宣傳影片：

Tom and Jerry 是一套源自美國的經典卡通，William Hanna與Joseph Barbera於1940年創作了這部家傳戶曉的作品。米高梅（Metro-Goldwyn-Mayer）一共製作了161集，故事情節主要講述了兩個主角，一隻名叫Tom的貓和一隻名叫Jerry的老鼠之間的恩怨情仇，以及與幾個經常出現的角色之間的搞笑故事。

TOM and JERRY X HANKYU

日期：2024年8月23日至2025年3月27日

2024年8月23日，日本阪急列車與Tom and Jerry聯乘，為慶祝這套經典卡通誕生85週年，推出期間限定列車「TOM and JERRY號」分別在神戶線、寶塚線、京都線運行中，特別列車將運作到2025年3月27日。（日本阪急列車網站）

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https://www.hankyu.co.jp/area_info/TOMandJERRY_HANKYU2024/index.html