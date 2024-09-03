美日大胃王終極一戰　小林尊雖敗猶榮：「希望可以引退」

日本大胃王小林尊9月2日與老對手、綽號「大白鯊」的大胃王徹斯納特（Joey Chestnut）再次鬥快吃熱狗，小林尊力戰而敗，並表明會引退。



小林尊到拉斯維加斯，與老對手徹斯納特上演「熱狗皇終極一戰」。（X/@netflix 截圖）

共同網3日報道，小林尊在拉斯維加斯與徹斯納特較量，是兩人自2009年以來再次一較高下。這次賽事在Netflix全程直播，最終在10分鐘的比賽中，46歲的小林尊吃了個人新高的66隻熱狗，惟仍然不敵比自己年輕6歲、鯨吞83隻熱狗並同樣創下個人佳績的徹斯納特。

小林尊賽後表示，自己為了這場比賽已經付出很多努力，形容「感覺上已經做到」，稱希望從此引退。徹納斯特亦「識英雄重英雄」，大讚如果沒有對方就沒可能實現這個結果。

小林尊當年憑住驚人食量和俊俏外貌，於出道初期就得到「大胃王界美少年」的稱號。（網上圖片）

小林尊參加過各大大胃王比賽。（Instagram：@kobayashitakeru）

小林尊在23歲時參加日本電視節目的大胃王，以新人姿態擊敗對手而成名。他亦從2001年到2006年連奪6屆美國紐約最著名的吃熱狗大賽的冠軍，包括在2001年時以吃了50個熱狗成為稱霸，而到2009年他則吃了64.5隻熱狗，以3.5隻之差敗給奪冠的徹納斯特。

2023年7月4日，綽號「大白鯊」的大胃王切斯特納特（Joey Chestnut），成功衛冕「尼頓熱狗大胃王」 比賽的男子組冠軍。（路透社）

小林尊曾在今年初談及有意退役一事，他於節目中提到自己對「肚餓」無感，他的太太亦說小林尊曾經3天沒吃過東西，而他完全沒有感覺。醫學專家為小林尊做檢查後並沒有發現任何異常，於是估計小林尊因為需要長期為競食作準備，所以令腦部停留在比賽模式，所以才會對「肚餓」無感。小林尊聽到後便擔心起自己的健康，於是為了自己的健康着想便宣布退出競食界，重新學習享受食物。