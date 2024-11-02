名人效應帶動　brat成為2024年度詞彙

英國柯林斯英語詞典（Collins English Dictionary）11月1日公布「brat」為2024年度詞彙，這個詞受惠於英國流行歌手Charli xcx的同名唱片，再加上她在網上形容美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）是「brat」，令它迅速紅遍網絡。



Charli XCX「Brat Girl」穿搭（IG@charli_xcx）

《衛報》報道，柯林斯英語詞典的「brat」定義為「一些人，特別是兒童作出頑皮或掃興的行為，惟它亦有「以自信、獨立和享樂主義的態度為特徵」的新意思，令它成為其中一個最多人使用的詞彙。

賀錦麗的支持者利用如椰子樹的影片、賀錦麗標誌性的大笑、其笨拙舞蹈等素材，與Charli XCX的音頻混剪成「魔性」短片，在各大社交媒體上瘋傳，大獲好評。(網上截圖)

柯林斯英語詞典指出，「brat」引起全球各地民眾的共鳴，而所產生的「brat summer」就成為審美學和生活方式的代名詞，因此它力壓一眾詞彙，成為年度之霸。

英國流行歌手Charli XCX在7月於社交平台X上發文，稱「賀錦麗是『brat』」（Kamala IS brat）以表支持，旋即獲得許多人的響應。(Getty)

除了Charli xcx的「brat」，「時代」（era）亦因為另一樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會《Eras Tour》爆紅，同樣登上2024年度十大詞彙。根據該詞典的定義，「時代」意味「某人生命或職業生涯中別具一格的階段」。

2024年6月21日，美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）英國倫敦開騷，威廉王子（Prince William）帶兒女到現場朝聖並合照。（Taylor Swift IG）

而今年正值全球多個地方舉行大選，「超級大多數」（supermajority）的使用量在英國7月大選時有明顯增加。另外「反旅遊」（anti-tourism，意指反對大規模旅遊）、「浪漫奇幻」（romantasy），以及多個網絡用語「不切實際的期望」（delulu）、「飛機上『齋坐』」（rawdogging）、「大腦腐蝕」（brainrot）、「絮絮不休」（yapping）、「外貌提升」（looksmaxxing）就成為其餘十大的上榜詞彙。

2024年6月29日，西班牙馬拉加，旅遊住宿供應增加導致當地樓價升高，人們為反對「過度旅遊」出席示威活動。示威者的口號是「馬拉加是要生活，而不是要生存」。（Reuters）

柯林斯英語詞典提到，這次十大排行榜很多字都是因為1995年至2012年出生的Z世代（Gen Z），甚至是年僅10歲或11歲的Alpha世代（Gen Alpha）而通俗化。