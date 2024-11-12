石破茂選舉時睡着　網民嘲「沉睡小五郎」　高官辯解：吃了感冒藥

據日本《讀賣新聞》、日本經濟新聞等日媒報道，當地時間11日，日本眾議院進行首相指名選舉，當選日本首相的石破茂在選舉過程中一度低頭閉眼。「石破茂睡着了」的相關影片引發日本輿論熱議，並遭至在野黨批評，日本政府當晚對此進行回應。



影片顯示，在首相指名選舉第一輪投票時，石破茂雙臂交叉，閉着眼睛且低着頭，持續好幾分鐘一動不動，疑似正在打瞌睡。從畫面中還能看到，坐在石破茂周圍的日本內閣官房長官林芳正等人都一臉擔憂地看着他。

相關影片和圖像在X網站等社交平台傳播，並引發日本網友熱議，並收到許多諸如「睡得真香啊」的嘲諷，還有網友將石破茂類比為日本漫畫《名偵探柯南》中「沉睡的小五郎」。也有不少評論對石破茂的健康表示擔憂，並質疑其身體狀況能否勝任日本首相。

日本在野黨也以此為由提出指責，一位立憲民主黨資深人士表示：「如果是他是在睡覺的話，那可太缺乏緊張感了。」

日本維新會黨首馬場伸幸對媒體批評道：「這可是決定三權分立其中之一的首腦的選舉。在這個時候打瞌睡，是不是太不慎重了？」

在日本國會11月11日的首相選舉中，石破茂（左）在議事堂內疑似睡着，旁為內閣官房長官林芳正（Reuters）

針對相關情況，林芳正11日晚在記者會上解釋稱：「石破茂每天都忙到深夜，據我了解今天他有點感冒，還正在服用感冒藥」。關於石破茂的健康問題，林芳正則表示：「除了感冒之外，他的健康沒有任何問題。」

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