英國首相府「第一貓」Larry卯足拼勁捉鴿失手　網民：像極了脫歐

中國有人句話是「煮熟的鴨子飛了」，意思是本來把握到手的東西卻意外失去。類似的情況12月24日發生在英國首相府「第一貓」Larry身上，卻是「抓到手鴿子飛了」。網民更打趣說，這個情景發生在英歐貿易協議公布前夕，也真是「像極了脫歐」。

Here’s Larry the Downing Street cat (@Number10cat) catching a pigeon in front of the waiting press this morning... pic.twitter.com/1aBwNedrtf — Luke Powell (@LukePowell88) December 24, 2020

「第一貓」變獅子

經常出現在唐寧街的Larry，不止是英國首相府「公關大員」，也是常在唐寧街採訪的記者的寵兒。在24日天寒地凍倫敦首相府外，牠為苦等脫歐協議談判結果的記者們帶來意外的「新聞素材」。

牠看到鴿子後，雙眼一直勾勾的盯住鴿子。Larry由本來的放鬆的狀態，變成準備捕獵、作勢匍伏前行的模樣，看來相當有姿勢有實際。

路透社在25日的報道形容，Larry那一刻就像那些有份談判的人，對外一直說達成協議是近在眼前的事，事實卻不是如此。現實中，Larry撲到鴿子身上之後，無法壓住一直奮力掙扎的鴿子，最終眼巴巴看着牠飛走。

英國首席捕鼠大臣Larry在12月24日一展身手，準備捕捉一隻鴿子，卻在最後一刻失手。鴿子成功逃脫，沒有成為Larry「爪下亡魂」。（AP）

從這個角度看來，英國首席捕鼠大臣Larry差不多制服鴿子，牠卻一直無法壓全鴿子，最終只能目送牠飛走。（AP）

網民：Larry像歐盟

有些網民形容得更直接，稱Larry就像是一直不想讓英國好過的歐盟，但在經歷4年的拉扯後，最終還是得讓英國卸下歐盟成員國的身份。

來自寵物庇護中心Battersea Dogs & Cats Home的Larry，據說因獵鼠能力高超，2011年被英國政府委任為首席捕鼠大臣（Chief Mouser to the Cabinet Office），入住首相府。

國際貓咪日：英國外交部有首席捕鼠大臣帕默斯頓，首相府唐寧街10號亦有捕鼠大臣，牠就是「第一貓」Larry。圖為2011年4月28日，Larry坐在首相府內的一張桌子上。（Getty）

見工一條龍 返工一條蟲？

牠履新後表現卻不如預期，捕鼠成績一直「麻麻」。有攝影師2017拍下一張相片，可見Larry先是抓着一隻小老鼠，與小老鼠「嬉戲」一番後，便將牠「放生」，完全沒捕鼠的意慾。

在網民為牠開設的Twitter帳戶中，Larry回應事件，「出po」宣稱「我正在減肥」，之後到《泰晤士報》在報章頭版刊出他放生老鼠的照片，Larry索性指報道是「假新聞」，語帶雙關順便諷刺美國總統特朗普（Donald Trump），非常搞笑。

I'm on a diet.https://t.co/RnJiS81Psl — Larry the Cat (@Number10cat) March 16, 2017

同事優秀 Larry被比下去

當時有人將Larry與住在外交部的黑白貓、英國外交部時任首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）相比，認為帕默斯頓醒目得多，是捕鼠能手。有英國傳媒再次「質疑」Larry捕鼠能力，認為是時候要將牠革職「炒魷魚」。

8月8日是國際貓日（International Cat Day），英國外交部首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）的Twitter帳戶2020年8月7日推文宣布牠退休。

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