日本傳奇陪酒女曾創4天賺5億紀錄　轉行當YouTuber後收入是？

現今影音平台相當熱門，許多知名實況主、YouTuber都收入可觀，令大眾相當羨慕。不過最近日本有位月收數百萬的YouTuber，居然公開表示，這幾百萬對她而言不過是「零花錢」，讓許多網友相當驚訝。

根據日本媒體《Sponich Annex》報道，在YouTube上經營「エンリケ空間チャンネル」頻道的「小川えり」，過去曾當過酒店公關。不過她特有的接待方法，受到許多客人的喜愛，讓她聲名大噪。不僅有過在4天內就賺進5億日圓業績的紀錄，甚至都有女性顧客慕名而來。

小川的頻道及熱門影片瀏覽量▼▼▼

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小川目前已從酒店公關身分退休。日前她接受電視台訪問，表示除了轉戰YouTuber之外，還投資許多事業，包括各式美容沙龍、網頁製作、健身等等。未來她更打算挑戰壽司店，並表示目標將是「在全日本擁有2000家店舖」。

因為旗下的事業可觀，即使她當YouTuber後成績不俗，頻道擁有超過30萬名追蹤者，一個月收入就有300萬日圓，她仍在節目上，再三強調這筆收入「只能算零花錢」。

小川這番豪語，也讓許多網友們相當驚訝，表示「從當女公關開始存錢當本金，居然爬到這一步，衷心佩服」、「能賺這麼多一定有下過功夫、不是一般的女公關而已」、「能把握時機做到的人真厲害，有言實行自然就會得到人望，跟頭腦好壞無關」。

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